Елтон Джон із чоловіком "засвітили" красунчиків-синів

Закарі та Елайджа Ферніш-Джон здійснили рідкісний вихід у світ зі своїми татусями.

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Елтон Джон діти - який вигляд мають сини Елтона Джона і Девіда Ферніша / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Протягом останніх 33 років Елтон Джон після Оскара влаштовує вечірку

Цього року на захід потрапили його двоє синів-підлітків

Сер Елтон Джон, легендарний британський співак і музикант, у ніч після Оскара щорічно влаштовує шикарну вечірку для своїх зіркових друзів. Цього року 77-річний артист не порушив традицію, тим паче що на ній з'явилося два дуже особливих гостя.

Так на 33-й вечірці з нагоди вручення премії Оскар, організованій Фондом Елтона Джона по боротьбі зі СНІДом, разом з Джоном та його партнером Девідом Фернішем прийшли двоє їхніх синів - 14-річний Закарі Джексон Левон Ферніш-Джон і 12-річний Елайджа Джозеф Даніель Ферніш-Джон. Батьки раніше намагалися якомога рідше показувати хлопчиків на публіці, проте в цю особливу ніч на 3 березня 2025 року вирішили зробити виняток, повідомляє The New York Post.

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Хлопчики були одягнені в стильні чорні костюми з чорною у Закарі та білою в Елайджі сорочками. Сини Джона і Ферніша з'явилися на світ завдяки сурогатному материнству.

Rocket boys: сини Elton John's make rare appearance at his Oscars 2025 viewing party https://t.co/DvEBFhrcIBpic.twitter.com/DPqOYhloJk - New York Post (@nypost) March 3, 2025

Елтон Джон і Девід Ферніш почали зустрічатися 1993 року, а 12 років потому уклали цивільний шлюб. У 2014 році, через рік після появи другого сина, вони офіційно одружилися і влаштували весілля.

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Хто такий Елтон Джон? Елтон Джон - британський музикант, співак, композитор, командор Ордену Британської імперії. Він творить у жанрах рок, поп-рок, глем-рок, софт-рок, ритм-енд-блюз. Володар п'яти "Греммі" (1987, 1992, 1995, 1998, 2001), двох "Золотих глобусів" (1995, 2020), двох "Оскарів" (1995, 2020), "Тоні" (2000) та "Емі" (2024). Як повідомляє Вікіпедія, Елтон Джон - один із найуспішніших рок-виконавців Великої Британії. За всю свою кар'єру він продав у США і Великій Британії більше альбомів, ніж будь-який інший британський соло-виконавець.

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