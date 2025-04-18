Стало відомо, що думає Лоліта про росіян: з'явився розгромний донос

Коротко:
- Що написав на Лоліту анонім
- Як вона відреагувала на донос росіянина
На російську співачку Лоліту Мілявську, яка родом із Закарпаття, але живе в країні-терористі РФ і підтримує політику Кремля, чекає черговий неприємний розгляд.
Так, як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, Лоліті скасували черговий концерт в Іжевську через анонімну записку, в якій було написано, як вона насправді ставиться до росіян.
Лоліта на камеру зачитала записку, перерахувавши всі звинувачення на свою адресу. У тексті згадувалося, що співачка має громадянство Ізраїлю, бере участь у розпусних вечірках і дозволяє собі по-хамськи ставитися до росіян.
Також у доносі вказувалося, що артистка не займається благодійністю і байдужа до доль нужденних. Наприкінці тексту був заклик про покаяння перед росіянами.
У відповідь на цю заяву Лоліта зазначила, що розбиратиметься з "донощиками" в суді за позовом про наклеп. Замість очікуваних вибачень Мілявська нецензурно висловилася на адресу аноніма. Вона також додала, що в документі відсутні посилання на цитати, які приписують їй.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Зазначимо, як повідомляв Главред, російська ведуча Лєра Кудрявцева розповіла, що зрадниця Лоліта Мілявська повернулася в росшоу "Суперстар!". Співачка раніше зізнавалася, що пішла з проекту через сімейні обставини, але все ж повернулася назад.
А також Лоліта Мілявська публічно звернулася до активістів, які хотіли заборонити один з її концертів. Зрадниця Мілявська порадила активістам зайнятися корисними справами.
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Хто така Лоліта Мілявська
Лоліта Мілявська - естрадна співачка, акторка, телеведуча, режисерка і продюсерка українського походження, яка у військовому нападі РФ на Україну підтримала країну-терориста Росію.
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