Стало відомо, що думає Лоліта про росіян: з'явився розгромний донос

Невідомий чоловік написав на Лоліту донос, на який та бурхливо відреагувала.

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Лоліта Мілявська може скоро піти на пенсію / колаж: Главред, фото: t.me/lolitamilyavskaya

Коротко:

Що написав на Лоліту анонім

Як вона відреагувала на донос росіянина

На російську співачку Лоліту Мілявську, яка родом із Закарпаття, але живе в країні-терористі РФ і підтримує політику Кремля, чекає черговий неприємний розгляд.

Так, як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, Лоліті скасували черговий концерт в Іжевську через анонімну записку, в якій було написано, як вона насправді ставиться до росіян.

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Що написали на Лоліту / фото: скрін t.me/lolitamilyavskaya

Лоліта на камеру зачитала записку, перерахувавши всі звинувачення на свою адресу. У тексті згадувалося, що співачка має громадянство Ізраїлю, бере участь у розпусних вечірках і дозволяє собі по-хамськи ставитися до росіян.

Лоліта Мілявська на "голій" вечірці / фото: instagram.com, Ольга Орлова

Також у доносі вказувалося, що артистка не займається благодійністю і байдужа до доль нужденних. Наприкінці тексту був заклик про покаяння перед росіянами.

У відповідь на цю заяву Лоліта зазначила, що розбиратиметься з "донощиками" в суді за позовом про наклеп. Замість очікуваних вибачень Мілявська нецензурно висловилася на адресу аноніма. Вона також додала, що в документі відсутні посилання на цитати, які приписують їй.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, російська ведуча Лєра Кудрявцева розповіла, що зрадниця Лоліта Мілявська повернулася в росшоу "Суперстар!". Співачка раніше зізнавалася, що пішла з проекту через сімейні обставини, але все ж повернулася назад.

А також Лоліта Мілявська публічно звернулася до активістів, які хотіли заборонити один з її концертів. Зрадниця Мілявська порадила активістам зайнятися корисними справами.

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