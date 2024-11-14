Творці турецького серіалу вибачилися за епізод з українками: туркені розлючені

Туркені активно підтримали творців серіалу, які показали українських беженок повіями.

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На фото - сцена з турецького серіалу. Турецька жінка та її чоловік / Колаж Главред, фото Instagram/deha, Pixabay

Коротко:

На сторінці серіалу з'явилося вибачення

Туркені активно захищають позицію продюсерів

Творці турецького серіалу "Deha" ("Геній"), який виставив українок-біженок повіями, вибачився за скандальний епізод.

Тим часом вибачення, яке творці кінострічки опублікували на сторінці в Instagram, виглядає слабенько. Зокрема, епізод, де українок показали повіями назвали "дискомфортним".

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"Ми шкодуємо через дискомфорт/обурення, яке викликала у глядачів-українців сцена в 7 серії серіалу Deha, яка була в ефірі 3 листопада 2024 року. Хочемо заявити, що надаємо великого значення культурному розмаїттю, соціальним цінностям, а також нам важлива взаємна щира повага всіх наших глядачів. Просимо вибачення у всіх, кого ненавмисно образили", - написали продюсери в соціальній мережі.

У коментарі набігли фанатики серіалу, турецькі домогосподарки, які виступили на захист мильної опери і стали ображати українок.

Туркені атакують українок за вибачення в серіалі / Скріншот Instagram/dehatvdizisi

У коментарях повний "чінгл беллз" / Скріншот Instagram/dehatvdizisi

Співчуття турецьких громадян на обличчя / Скриншот Instagram/dehatvdizisi

Прокоментувати рішення творців серіалу і заступитися за українок можна тут

Зазначимо, раніше на сторінці громадської організації "Українці в Бодрумі" у Facebook, було опубліковано звернення Віри Таніш. Виявилося, що у 7 серії серіалу автори показали українок у неприємному образі.

Посольство України в Туреччині направило дипломатичну ноту до МЗС Туреччини з метою вжиття відповідних заходів. "Зокрема, забезпечення розслідування інциденту з боку RTUK, публічних вибачень і коригування образливих епізодів у серіалі", - поінформували Главред у посольстві України в Туреччині.

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Як раніше писав Главред, українські жінки, які вимушено, через російський напад, проживають у Туреччині, звернулися до посольства України, а також до Ради з питань радіо і телебачення Туреччини (RTÜK), до турецького телеканалу ShowTV, а також до громадських організацій Туреччини через турецький серіал "Deha" ("Геній").

Нагадаємо, у Туреччині помер популярний співак 90-х Метін Аролат. Він знепритомнів під час виступу в одному з готелів Стамбула. Аролата, якого доправили до лікарні на машині швидкої допомоги, врятувати, попри всі втручання, не вдалося.

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