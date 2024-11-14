Творці турецького серіалу вибачилися за епізод з українками: туркені розлючені

Коротко:
- На сторінці серіалу з'явилося вибачення
- Туркені активно захищають позицію продюсерів
Творці турецького серіалу "Deha" ("Геній"), який виставив українок-біженок повіями, вибачився за скандальний епізод.
Тим часом вибачення, яке творці кінострічки опублікували на сторінці в Instagram, виглядає слабенько. Зокрема, епізод, де українок показали повіями назвали "дискомфортним".
"Ми шкодуємо через дискомфорт/обурення, яке викликала у глядачів-українців сцена в 7 серії серіалу Deha, яка була в ефірі 3 листопада 2024 року. Хочемо заявити, що надаємо великого значення культурному розмаїттю, соціальним цінностям, а також нам важлива взаємна щира повага всіх наших глядачів. Просимо вибачення у всіх, кого ненавмисно образили", - написали продюсери в соціальній мережі.
У коментарі набігли фанатики серіалу, турецькі домогосподарки, які виступили на захист мильної опери і стали ображати українок.
Прокоментувати рішення творців серіалу і заступитися за українок можна тут
Зазначимо, раніше на сторінці громадської організації "Українці в Бодрумі" у Facebook, було опубліковано звернення Віри Таніш. Виявилося, що у 7 серії серіалу автори показали українок у неприємному образі.
Посольство України в Туреччині направило дипломатичну ноту до МЗС Туреччини з метою вжиття відповідних заходів. "Зокрема, забезпечення розслідування інциденту з боку RTUK, публічних вибачень і коригування образливих епізодів у серіалі", - поінформували Главред у посольстві України в Туреччині.
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Як раніше писав Главред, українські жінки, які вимушено, через російський напад, проживають у Туреччині, звернулися до посольства України, а також до Ради з питань радіо і телебачення Туреччини (RTÜK), до турецького телеканалу ShowTV, а також до громадських організацій Туреччини через турецький серіал "Deha" ("Геній").
Нагадаємо, у Туреччині помер популярний співак 90-х Метін Аролат. Він знепритомнів під час виступу в одному з готелів Стамбула. Аролата, якого доправили до лікарні на машині швидкої допомоги, врятувати, попри всі втручання, не вдалося.
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