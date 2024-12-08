Соломія Вітвіцька розповіла про героїзм коханого на фронті

Читайте більше:
- Що зробив бойфренд Соломії Вітвіцької
- Як журналістка відреагувала на відео з фронту
Українська ведуча та журналістка Соломія Вітвіцька вже близько року перебуває у стосунках з Олексієм Ситайлом - захисником нашої країни від окупанта. Своїм партнером вона дуже пишається, і у своєму блозі в Instagram поділилася його героїчним вчинком.
Вона опублікувала відео евакуації поранених бійців 79 бригади влітку 2024 року з Курахівського напрямку. Операцію довелося очолити Олексію, оскільки його позиції виявилися найближчими.
"Літо 24-го і Курахівський напрямок. Бійці 79 бригади під час ротації з позицій потрапили під обстріл. Були поранені і не змогли самостійно вийти до своїх. Оскільки позиції, де Олекса командував, були найближчими до місця події - він швидко зорієнтувався та пішов самостійно евакуювати побратимів суміжного підрозділу. Обох бійців тоді вдалося вивести до РОПу та вчасно надати медичну допомогу", - розповіла Вітвіцька.
Журналістка зізналася, що хоч і віджартувалася, вперше переглядаючи ролик, усередині неї все стиснулося - кадри стали черговим нагадуванням про те, якою високою ціною дається Україні свобода. "Відео зняте в липні. І до цього часу Олекса не дозволяв його поширити, щоб не "палити" локації та позиції. Нині ця територія вже окупована і тому можна розповісти цю історію героїчного вчинку. Тоді, коли я вперше переглядала ці кадри - то лише пожартувала, мовляв, "Де твій шолом, коханий". А насправді дуже нервувала, бо розуміла, що там постійно чути вибухи, фпв-дрони, скиди, КАБи, артилерія та міномети… Він врятував поранених хлопців важачи власним життям. І схожий вибір роблять щодня українські захисники. Уже більше десяти років щодня ризикують, прикривають, відбивають штурми", - пише Соломія Вітвіцька.
Дивіться відео героїчного вчинку коханого Соломії Вітвіцької:
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розкрив топ-10 найкращих українських артистів і пісень 2024 року. Музичний сервіс Spotify визначив, яку музику слухали українці протягом року, що минає.
Також українська акторка Анастасія Пустовіт розповіла, що готується піти на фронт, і які курси для цього проходить. Крім того вона прокоментувала мобілізацію жінок в Україні.
Читайте також:
- Тоня Матвієнко розповіла про спадок мами: кому дісталося все
- "Коли поруч, божеволію": стосунки Melovin і Swoiia вийшли на новий рівень
- "Стан - стабільно важкий": син Лесика розповів про самопочуття музиканта
Хто така Соломія Вітвіцька?
Українська телеведуча, журналістка, ведуча проєкту "ТСН" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред