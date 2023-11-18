Шакіра отримала Греммі за пісню про Піке: нагороду вручав його старий недруг

Відома колумбійська попспівачка Шакіра виграла престижний музичний конкурс Latin Grammy з піснею, яка присвячена її скандальному розлученню з відомим футболістів і зіркою клубу "Барселона" Жераром Піке.
Церемонія пройшла в іспанському місті Севілья. Вона отримала три нагороди. Дві з них Шакірі дали за кращу пісню року і поппісню з композицією, яка була присвячена її колишньому чоловікові Жерару Піке. Пікантності ситуації додає той факт, що нагороду їй вручав багаторічний противник і недруг її колишнього чоловіка ‒ легендарний захисник мадридського клубу "Реал".
Нагадаємо, раніше 45-річна колумбійська співачка Шакіра, яка нещодавно розійшлася зі своїм 35-річним чоловіком, іспанським футболістом Жераром Піке, розповіла про те, як виявила зраду чоловіка.
Шакіра нібито зрозуміла, що її екскоханий Жерар Піке зраджує їй, коли побачила, як з її будинку зникає варення.
Виконавиця хіта "Hips Don't Lie" повернулася додому з подорожі і запідозрила зраду чоловіка, побачивши спорожнілу банку джему. Відзначимо, що знаменитий футболіст і їхні діти ненавидять джем.
Вас можуть зацікавити такі новини:
- Шакіра і Жерар Піке розлучилися через любов футболіста "забивати голи" у ворота чужих жінок
- Жерар Піке зраджував Шакірі з мамою свого одноклубника-співачка підтвердила розставання
- Шакіра може сісти у в'язницю на 8 років