УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Шакіра отримала Греммі за пісню про Піке: нагороду вручав його старий недруг

Дмитро Відоменко
18 листопада 2023, 22:18
Колишня дружина Жерара Піке виграла латиноамериканську версію премії Греммі завдяки треку про екс-дружину.
Шакіра, Жерар Піке
Шакіра отримала Latin Grammy за пісню про колишнього чоловіка Жерара Піке / колаж Главред, фото instagram.com/shakira, instagram.com/3gerardpique

Відома колумбійська попспівачка Шакіра виграла престижний музичний конкурс Latin Grammy з піснею, яка присвячена її скандальному розлученню з відомим футболістів і зіркою клубу "Барселона" Жераром Піке.

Церемонія пройшла в іспанському місті Севілья. Вона отримала три нагороди. Дві з них Шакірі дали за кращу пісню року і поппісню з композицією, яка була присвячена її колишньому чоловікові Жерару Піке. Пікантності ситуації додає той факт, що нагороду їй вручав багаторічний противник і недруг її колишнього чоловіка ‒ легендарний захисник мадридського клубу "Реал".

Нагадаємо, раніше 45-річна колумбійська співачка Шакіра, яка нещодавно розійшлася зі своїм 35-річним чоловіком, іспанським футболістом Жераром Піке, розповіла про те, як виявила зраду чоловіка.

Шакіра нібито зрозуміла, що її екскоханий Жерар Піке зраджує їй, коли побачила, як з її будинку зникає варення.

Виконавиця хіта "Hips Don't Lie" повернулася додому з подорожі і запідозрила зраду чоловіка, побачивши спорожнілу банку джему. Відзначимо, що знаменитий футболіст і їхні діти ненавидять джем.

Вас можуть зацікавити такі новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Шакіра Жерар Пике Серхіо Рамос новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

"Запізніла ІПСО": ГУР відреагувало на брехню про перехід льотчика ЗСУ на бік окупантів

"Запізніла ІПСО": ГУР відреагувало на брехню про перехід льотчика ЗСУ на бік окупантів

21:37 Україна
Україна на відстані світлових років від Євросоюзу: Обран зробив скандальну заяву

Україна на відстані світлових років від Євросоюзу: Обран зробив скандальну заяву

20:25 Світ
Україну накриває циклон: буде сніг і вітер до 27 м/с

Україну накриває циклон: буде сніг і вітер до 27 м/с

19:37 Синоптик
Всі головні новини

Останні новини

23:04

Як позбутися закладеності носа: 10 швидких і ефективних домашніх методів

22:55

Огризко пояснив, чи будуть США і Китай військово співпрацювати після зустрічі Байдена і Сі Цзіньпіна

22:30

Пальчики оближеш: Клопотенко показав, як запекти грушу з сиром

22:18

Шакіра отримала Греммі за пісню про Піке: нагороду вручав його старий недругВідео

21:37

"Запізніла ІПСО": ГУР відреагувало на брехню про перехід льотчика ЗСУ на бік окупантів

Байден і Сі Цзіньпін назавжди помахали ручкою Москві - ОгризкоБайден і Сі Цзіньпін назавжди помахали ручкою Москві - Огризко
21:08

Чи можна звільнитися від служби, якщо став студентом після мобілізації: відповідь адвоката

20:39

Від холоду до затишку: як утеплити двері правильно і ефективно

20:25

Україна на відстані світлових років від Євросоюзу: Обран зробив скандальну заяву

19:57

Скандал в зоряному сімействі: 18-річна дочка Джолі і Пітта відреклася від батькаВідео

Реклама
19:37

Україну накриває циклон: буде сніг і вітер до 27 м/с

19:10

Зустріч Сі та Байдена офіційно відкрила нову епохуПогляд

19:08

Як "м'який тиск" Китаю може підірвати російський бюджет - Огризко

19:08

У Кремінній підірвали ватажків силовиків "ЛНР": у Мережі дізналися подробиці

19:06

Не втрачає надії: Шольц заявив про готовність до переговорів з Путіним

18:59

Дочка Вілліса показала рідкісні знімки з тяжкохворим батьком

18:32

ЗСУ яскраво знищили "Сонцепік" окупантів на Лівобережжі Херсонщини

18:03

Удар по прихильниках РФ: Зеленський затвердив санкції проти Азарова і Табачника

17:46

"Жалюгідний васал Сі": Путін уже змирився, що продав Росію Китаю - Піонтковський

17:40

Спрацювали з вогником: коли останній раз горіла Москва

17:15

Радари ЗСУ засікли крейсер за 120 кілометрів: нові деталі знищення "Москви"

Реклама
17:11

11 хвилин тренування для ідеального результату: як швидко схуднути в домашніх умовахВідео

17:09

Його вивести нереально, але вам вдасться: лайфхаки зі знищення плюща, які працюють

17:07

Який чай потрібно випити 19 листопада, щоб бути здоровим всю зиму: прикмети дня

16:51

Росіяни шантажують пенсіонерів в окупації: що вимагають

16:10

Святкуємо тепер в інший день: коли в Україні відзначають день Святого Миколая

16:09

Три місяці з останнього обміну: Росія заморозила передачу полонених

15:56

Відомий режисер розповів, як живе в Америці його дочка від путіністки Єгорової

15:52

РФ вдарила ракетами на Запоріжжі: загинули рятувальники, ще семеро людей поранені

15:25

На концерті світової знаменитості померла молода дівчина

15:01

В Україні призначатимуть пенсії інакше: як посилять вимоги

15:00

Тренди зими 2023-24: Андре Тан розповів, що обов'язково має бути в гардеробі

14:55

Десант ГУР в Криму: спецпризначенець "Лютий" розповів про бої з окупантами

14:44

У зрадників Медведчука і Марченко буде поповнення в родині

14:41

ЗСУ стійко тримають оборону під Авдіївкою: генерал розповів про ситуацію на фронті

14:11

Пишно зацвіте точно до Різдва: чим потрібно підгодувати декабрист у листопаді

14:02

Карта повітряних тривог онлайн: перевір чи є тривога в області зараз

13:57

Тисячі фур і місячна черга: поляки влаштували "пекло" на кордоні з Україною

13:57

Телеведуча Наталія Островська стала мамою і показала фото малюка

13:44

РФ готується до 3-ї хвилі наступу на Авдіївку: окупанти спробують оточити місто

13:41

Солодка, соковита і просто мрія: 3 правила, як вибрати хурму

Реклама
12:59

Раді пропонують дозволити призивати в армію за згодою: кого це торкнеться

12:55

Хто кому родич після весілля: хто такі сноха і невістка, чи є різниця

12:51

Загроза потужного ракетного удару: чим і коли РФ готова бити по Україні

12:47

"РФ - світове зло, а її жителі - розумово відсталі": групу Бі-2 вимагають визнати спонсорами тероризму за правду

12:41

Складний ребус для геніїв: потрібно за 1 хв вгадати слово, заховане на картинці

12:32

Гороскоп на завтра 19 листопада 2023: Близнюкам - роздратування, Скорпіону - труднощі з грошима

12:24

"Ти станеш зіркою": Потап заспівав дифірамби новій протеже, яка прилягла на нього

12:04

Тамара Гверцителі вперше висловилася про війну

11:46

ЗСУ зупинили росіян під Авдіївкою: у РФ важкі втрати – британська розвідка

11:45

США - за крок від початку Третьої світової війни, яку можуть програти - Foreign Policy

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та город
Персони
Марк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новини
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти