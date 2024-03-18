Шакіра зізналася, на які жертви пішла заради невірного ексчоловіка Піке

Легендарна латиноамериканська співачка Шакіра розповіла про те, як пожертвувала кар'єрою заради шлюбу з футболістом Жераром Піке. Пара зі скандалом розійшлася кілька років тому - оскільки той попався на подружній зраді. Про це пише британський таблоїд Daily Mail.
Про розставання Жерара Піке та Шакіри стало відомо влітку 2022 року. Приводом для розриву стала зрада з боку Піке - він став зустрічатися з якоюсь Кларою Чіа, яка набагато молодша за Шакіру. Співачка не приховувала від шанувальників своїх почуттів з приводу події. Вона говорила про свої переживання в інтерв'ю і навіть записала про колишнього коханого і його нову пасію пісню, в якій заявила, що ексчоловік поміняв її на дешевшу копію.
"На дуже довгий час я поставила свою кар'єру на паузу, щоб просто бути поруч із Жераром і щоб він міг продовжувати грати у футбол. Я пішла на багато жертв заради любові. Я вірила в цю мрію, я мріяла про це для себе і для дітей", - тепер каже Шакіра.
Співачка також додала, що стосунки між спортсменами і творчими людьми - не найкраща ідея через різні погляди на емпатію.
"Емпатія лежить в основі роботи людини мистецтва. А спортсмени постійно перебувають у стані боротьби, їм потрібно уникати емпатії за всяку ціну", - сказала вона.
Хто така Шакіра?
Шакіра Ізабель Мебарак Ріполь - колумбійська співачка, авторка пісень, танцівниця, музична продюсерка, хореографка і модель, повідомляє портал "Вікіпедія".
Нагадаємо, раніше 45-річна колумбійська співачка Шакіра, яка нещодавно розійшлася зі своїм 35-річним чоловіком, іспанським футболістом Жераром Піке, розповіла про те, як виявила зраду чоловіка.
Шакіра нібито зрозуміла, що її екскоханий Жерар Піке зраджує її, коли побачила, як з її будинку зникає варення.
Виконавиця хіта "Hips Don't Lie" повернулася додому з подорожі й запідозрила зраду чоловіка, побачивши спорожнілу банку джему. Зазначимо, що знаменитий футболіст і їхні діти ненавидять джем.
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