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Шакіра зізналася, на які жертви пішла заради невірного ексчоловіка Піке

Дмитро Відоменко
18 березня 2024, 10:18
Латиноамериканська співачка Шакіра розповіла про те, як пожертвувала кар'єрою заради щасливих стосунків із футболістом і батьком її дітей Жераром Піке.

Шакіра, Піке
Шакіра кілька років тому зі скандалом розлучилася з Жераром Піке / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легендарна латиноамериканська співачка Шакіра розповіла про те, як пожертвувала кар'єрою заради шлюбу з футболістом Жераром Піке. Пара зі скандалом розійшлася кілька років тому - оскільки той попався на подружній зраді. Про це пише британський таблоїд Daily Mail.

Про розставання Жерара Піке та Шакіри стало відомо влітку 2022 року. Приводом для розриву стала зрада з боку Піке - він став зустрічатися з якоюсь Кларою Чіа, яка набагато молодша за Шакіру. Співачка не приховувала від шанувальників своїх почуттів з приводу події. Вона говорила про свої переживання в інтерв'ю і навіть записала про колишнього коханого і його нову пасію пісню, в якій заявила, що ексчоловік поміняв її на дешевшу копію.

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"На дуже довгий час я поставила свою кар'єру на паузу, щоб просто бути поруч із Жераром і щоб він міг продовжувати грати у футбол. Я пішла на багато жертв заради любові. Я вірила в цю мрію, я мріяла про це для себе і для дітей", - тепер каже Шакіра.

Співачка також додала, що стосунки між спортсменами і творчими людьми - не найкраща ідея через різні погляди на емпатію.

"Емпатія лежить в основі роботи людини мистецтва. А спортсмени постійно перебувають у стані боротьби, їм потрібно уникати емпатії за всяку ціну", - сказала вона.

Хто така Шакіра?

Шакіра Ізабель Мебарак Ріполь - колумбійська співачка, авторка пісень, танцівниця, музична продюсерка, хореографка і модель, повідомляє портал "Вікіпедія".

Нагадаємо, раніше 45-річна колумбійська співачка Шакіра, яка нещодавно розійшлася зі своїм 35-річним чоловіком, іспанським футболістом Жераром Піке, розповіла про те, як виявила зраду чоловіка.

Шакіра нібито зрозуміла, що її екскоханий Жерар Піке зраджує її, коли побачила, як з її будинку зникає варення.

Виконавиця хіта "Hips Don't Lie" повернулася додому з подорожі й запідозрила зраду чоловіка, побачивши спорожнілу банку джему. Зазначимо, що знаменитий футболіст і їхні діти ненавидять джем.

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Шакіра Жерар Пике новини шоу бізнесу
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