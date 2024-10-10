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Сивий Річард Гір не зміг відірватися від своєї молодої коханої

Олена Кюпелі
10 жовтня 2024, 00:16
417
Річард Гір виглядає вже зовсім дідусем.
Річард Гір виглядає щасливим поруч зі своєю дружиною
Річард Гір виглядає щасливим поруч зі своєю дружиною / Колаж Главред, фото Instagram/Основна світлина alejandragere alejandragere

Популярний Голлівудський актор Річард Гір і Алехандра Сільва з'явилися на Цюрихському кінофестивалі

на Цюрихському кінофестивалі у Швейцарії у вівторок.

Зірка "Красуні", 75 років, виглядав зачарованим, позуючи на зеленій доріжці, обіймаючи 41-річну Сільву і уткнувшись головою їй у шию.

відео дня

Активістка відповіла на публічний показний прояв почуттів, обхопивши руками шию чоловіка, коли вони нахилилися один до одного, пише Page Six.

Подивитися на закохану парочку можна тут

Пара мала гламурний вигляд, коли вони пройшли доріжкою показу "Мудрості щастя", виконавчим продюсером якого був Гір.

Він був одягнений у класичний чорний смокінг, а Сільва була в білій сукні до підлоги зі сріблястими деталями по всьому вбранню.

Пара зробила ще одну рідкісну появу на червоній доріжці минулого місяця на гала-вечорі amfAR у Венеції, а також на зустрічі Armani на Венеціанському міжнародному кінофестивалі.

Хто такий Річард Гір

Річард Гір - американський актор. Лауреат премії "Золотий глобус" і номінант на премію "Еммі". За даними Вікіпедії, Гір найвідоміший за ролями у фільмах "У пошуках містера Гудбара" (1977), "Дні жнив" (1978), "Американський жиголо" (1980), "Офіцер і джентльмен" (1982), "Клуб "Коттон"" (1984), "Красуня" (1990), "Первісний страх" (1996), "Чикаго" (2002), "Мене там немає" (2007) і "Хатіко: Найвірніший друг" (2009).

Крім того, актор підтримав українців у війні з російськими окупантами. Свою позицію він озвучив під час свого онлайн-виступу на другому "Саміті перших леді та джентльменів" у Києві.

У квітні цього року Гір і Сільва мали такий самий закоханий вигляд, як і завжди, коли вони пройшли доріжкою на гала-вечорі City Harvest 2024 у Нью-Йорку, де вони були в чорних ансамблях.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, раніше стало відомо, що голлівудська актриса Анджеліна Джолі звинуватила свого колишнього чоловіка Бреда Пітта у фізичному насильстві над нею і дітьми. Судові розгляди між артистами тривають з 2016 року.

Також папараці спіймали Сандру Баллок - актриса вийшла на рідкісну прогулянку. Вона практично не з'являється в публічних місцях після смерті коханого влітку 2023 року.

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