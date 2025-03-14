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Сєдокова зробила черговий бридкий вчинок

Олена Кюпелі
14 березня 2025, 21:50
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Сєдокова намагається заробити на смерті колишнього чоловіка Яніса Тімми.
Сєдокова заспівала на власному концерті
Сєдокова вимагає гонорар за інтерв'ю / Колаж Главред, фото Instagram/annasedokova

Коротко:

  • Що вигадала Седакова
  • У чому ницість її вчинку

Співачка-зрадниця Анна Сєдокова, яка місяць тому повернулася в інформаційний простір після самогубства її третього чоловіка - латвійського баскетболіста Яніса Тімми, зробила черговий мерзенний вчинок.

За даними російських пропагандистських ЗМІ, Сєдокову кликали на телевізійні шоу, де б вона розповіла історію життя і смерті її колишнього чоловіка. Повідомляється що Сєдокову запрошував у своє шоу Андрій Малахов і Дмитро Борисов. Між тим, за участь у цих шоу вульгарна Сєдокова запросила гонорар - 10 млн рублів (близько 5 млн гривень).

відео дня
Сєдокова повернулася до нормального життя
Сєдокова повернулася до нормального життя / Фото Телеграм-secretanna

Пізніше Сєдокова вийшла на зв'язок на своїй сторінці в Instagram і повідомила, що все правда. Ось тільки, нібито, це їй запропонували гонорар за участь у шоу. "А в новинах сьогодні все правда. Тільки маленька поправка: пропозицію зробили мені, а не я. Я вмію розмовляти лише мовою музики зараз. Можу лише зачинятися в студії і писати пісні, вивертаючи душу навиворіт. Це та мова, якою я зараз хочу говорити", - написала Сєдокова, яка вдає з себе невинного ангела.

Сєдокова - заробляє, як може
Сєдокова - заробляє, як може / Фото Instagram/annasedokova

Пізніше, цю саму історію прокоментував батько покійного Яніса Тімми, який знає Сєдокову не з екрану телевезира, а з реального життя. "Маячня неповноцінної тварюки", - прокоментував чоловік.

Яніс Тімма
Яніс Тімма / Instagram

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Раніше Главред розповідав, що восени 2024 року, після 4 років в офіційному шлюбі, Анна Сєдокова подала на розлучення з покійним баскетболістом. Їхній шлюб офіційно завершився за тиждень до самогубства Яніса Тімми.

Також стало відомо, що Анна Сєдокова потрапила до лікарні з нервовим зривом після того, як дізналася про смерть колишнього коханого. Співачка показала, як лежить у сльозах під крапельницями.

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Хто така Анна Сєдокова

Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу 2004 року, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків.

Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

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