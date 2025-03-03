Роберт Дауні-молодший підлизався до росіян на Оскарі-2025 - деталі

Коротко:
- Російський актор Юрій Борисов був номінований на Оскар у номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану"
- Роберт Дауні-молодший, який оголошував переможця, похвалив артиста з РФ
У ніч на третє березня в театрі "Долбі" відбулася 97-та церемонія вручення нагород за заслуги в галузі кінематографа - "Оскар-2025". Найкращим фільмом було визнано стрічку "Анора", у якій знялися російські артисти.
Юрій Борисов, актор із РФ, внесений до бази "Миротворець" (за зйомки в пропагандистському фільмі "Калашников" на території окупованого Криму), знявся в "Анорі" в ролі другого плану, за що й отримав номінацію на "Оскар". Перемогу в номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану" він не здобув, але Роберт Дауні-молодший, який оголошував тріумфатора, все ж обсипав його похвалою.
Зі сцени "Долбі" голлівудський актор назвав артиста, який поширює "русскій мір" у цивілізованому суспільстві, своїм братом, і відзначив його талант. "Юра Борисов, де він? А, ось тут. Хіба він не був неймовірним в "Анорі"? Чудова гра, ласкаво просимо у світ успіху, брате. У тебе велике майбутнє і ти на своєму місці. Я правий? Так", - заявив Роберт Дауні-молодший.
Варто зазначити, що зірка "Месників" і "Шерлока Холмса" намагається дотримуватися нейтралітету щодо повномасштабної війни в Україні - публічних заяв Дауні-молодший не робив. Влітку 2022 року актор потрапив у скандал через вибір вбрання: на прогулянці його помітили в шкарпетках від дизайнера з країни-окупанта Рубчинського з написом "Россия".
Robert Downey Jr. presenting the Actor in a Supporting Role #Oscarpic.twitter.com/IN4r2IJ7IW- M. (@UniqueMakis) March 3, 2025
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Хто такий Роберт Дауні-молодший?
Роберт Дауні-молодший - американський актор, продюсер і музикант. Син режисера Роберта Дауні-старшого. Дебютував у кіно, коли йому було 5 років. Володар трьох "Золотих глобусів" (2001, 2010, 2024), двох BAFTA (1993, 2024), двох SAG Awards (2001, 2024) і одного "Оскара" (2024). Найбіль відомий за ролями в медіафраншизі від Marvel (Тоні Старк / Залізна людина) і фільмах про Шерлока Холмса (виконав Шерлока Холмса) від режисера Гая Річі.
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