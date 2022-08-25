Перейшов на бік зла: "Залізна людина" Роберт Дауні-молодший підтримав Росію

Роберт Дауні-молодший підтримав Росію / imdb.com

Американський актор Роберт Дауні-молодший потрапив у грандіозний скандал. Папараці зловили "Залізну людину" під час відпочинку з сім'єю в Сен-Тропе.

Він прогулювався вулицями в літньому костюмі, кепці, сонцезахисних окулярах і кросівках. Особливу увагу привернули шкарпетки актора фірми Adidas. Над їх дизайном працював російський дизайнер Гоша Рубчинський ще п'ять років тому, який на білу тканину крім назви бренду наніс великими літерами слово "Росія".

Фотографії, на яких Дауні-молодший хизується з символікою країни-агресора, з'явилися на одному з фан-акаунтів актора в Twitter.

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Складно оцінити, чи означає цей жест те, що він підтримує військову політику Кремля і Росію у війні з Україною, або ж просто начепив першу-ліпшу пару.

? Foi aqui que pediram fotos?



Robert, Susan e Exton Downey em Saint-Tropez, na França, curtindo as férias em família. pic.twitter.com/CNn42uh9Ch — Robert Downey Jr. BR (@RDJBrazil) August 23, 2022

Як би там не було, шанувальники дуже розчарувалися в своєму кумирі. У коментарях актора, який, до слова, жодного разу не висловив свою позицію щодо повномасштабної війни в Україні, присоромили за його бездумність:

"Ти підтримуєш Росію? Про що ти думаєш? Ти на боці Таноса?"

"Ви підтримуєте ruzzia? Ви підтримуєте війну і геноцид українців?"

"Шкарпетки "Росія"... Чи підтримує Роберт фашистську Росію? Ганьба!"

"Шкарпетки Росія? Серйозно?? Ти відстій, Роберт!! Не Залізна Людина - багно, не Шерлок - багно".

"Кров українських дітей на твоїх шкарпетках!!!"

Раніше стало відомо, що 53-річний український актор, зірка серіалів кріпосна і Кайдаш, Андрій Луценко пішов на фронт, боронити Україну у складі прикордонного загону.

Завзятий путініст і російський актор Володимир Машков вперше публічно відреагував на антивоєнну і проукраїнську позицію його єдиної дочки Марії, також акторки, яка зараз проживає США.

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