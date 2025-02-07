'Репутаційний треш': Kalush Orchestra відмовилися підтримати збір на дрони

У повідомленні, написаному представниками артистів, ідеться про те, що вони не поширюють інформацію про збори, "які несуть характер зброї".

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Kalush Orchestra / колаж: Главред, фото: instagram.com/kalush.official

Коротко:

Блогерка Солнцева організувала збір на купівлю дрона

Kalush Orchestra відмовилися підтримати збір

Ситуацію прокоментували українські знаменитості

Відомий гурт Kalush Orchestra опинився в епіцентрі скандалу після того, як відмовився підтримати благодійний збір на купівлю дрона для українських захисників, який організувала блогерка Аліна Солнцева в Instagram.

Зокрема, 5 лютого Солнцева в соцмережі анонсувала розіграш гітари, яку було куплено у Kalush Orchestra. Солнцева зазначила, що на гітарі також є автографи музикантів.

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6 лютого в Instagram Stories вона розмістила скріншот листування з менеджментом колективу. Блогерка стверджує, що звернулася до музикантів по інформаційну підтримку, але їй відмовили.

У повідомленні, написаному представниками артистів, ідеться про те, що вони не поширюють інформацію про збори, "які мають характер зброї".

"На жаль, не зможемо зробити і репост. Під час наступного збору не на зброю ми обов'язково поширимо його в Stories", - ідеться в публікації.

Листування блогера з представниками артистів / скріншот

Після того, як відповідь команди Kalush Orchestra було оприлюднено публічно, на ситуацію відреагували багато українських знаменитостей. Редакція "Музвар" у своєму Telegram-каналі зібрала реакції на ситуацію, зокрема, українського шоумена Василя Байдака та українського гурту "Курган & Agregat".

"У відмові репостнути чийсь збір немає нічого кримінального. Їх зараз дуже багато, всі не репостнеш. Але сформульована причина відмови - це, звісно, репутаційний треш", - зазначили в "Музвар".

Фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк поки що ситуацію не коментував.

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Хто такі Kalush Orchestra? Kalush Orchestra - український фолк-хіп-хоп гурт, заснований 2021 року, виконує музичні композиції в стилі хіп-хоп українською мовою. Представляв Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2022 і 15 травня 2022 року став переможцем цього конкурсу з піснею "Стефанія", повідомляє Вікіпедія.

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