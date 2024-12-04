Проєкт "Здійсни мрію" від 1+1 media допоміг сину полеглого героя зустрітися з Євгеном Клопотенком

Проєкт "Здійсни мрію" від 1+1 media допоміг 14-річному Тимофію Осипкову, сину полеглого героя, зустрітися із шеф-кухарем Євгеном Клопотенком.

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Здійсни мрію від 1+1 media - син загиблого героя зустрівся з Клопотенком та Галімовим / колаж: Главред, фото: Пресслужба

Кулінарія — те, що об’єднувало родину хлопця. Сім’я завжди готувала за рецептами Євгена, а сам мрійник прагнув стати шеф-кухарем, проте після загибелі батька на Бахмутському напрямку бажання Тимофія почало згасати.

"Мені було 5-6 років, коли почав вперше готувати. Мама та батько завжди цим займалися, тому почав також допомагати. Тато часто готував сніданки, борщі, деруни чи страви з картоплі", — зазначає Тимофій під час зустрічі.

Для того, щоб трошки повернути жагу до захоплення, продюсер 1+1 media Акім Галімов запросив Тимофія Осипкова на зйомки спеціального різдвяного епізоду проєкту "Реальна історія", гостем якого і був Євген Клопотенко.

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"Вважаю, що варто приділяти увагу дітям, які втратили рідних. Адже для них це величезна трагедія. Нам, дорослим, важко жити під обстрілами, з постійними відключенням світла та війною довкола, тому потрібно їм допомагати. Вони потребують колосальної підтримки. До того ж важливо залучати їх до святкування Різдва, сімейних свят та запроваджувати цінності сьогодні", — додав Акім.

Здійсни мрію від 1+1 media - син загиблого героя зустрівся з Клопотенком та Галімовим / Пресслужба

Спершу школяр дізнався від Акіма історію національного заповідника "Києво-Печерська Лавра", де й проходили знімання випуску, а потім особисто познайомився з кумиром.

"У нашій розмові Тимофій говорив про те, що використовується в професійній кухні та відповів на 30% запитань, які ставлю новим працівникам. Тому він той, хто може вже працювати на кухні. Ніколи не думав про те, що можу бути чиїмось кумиром. Це відповідально та водночас приємно. Я люблю їжу, намагаюся відроджувати щось, робити те, що мені подобається. Проте хіба чи заслужив я цього?!" — коментує Євген.

Здійсни мрію від 1+1 media - син загиблого героя зустрівся з Клопотенком та Галімовим / Пресслужба

Дізнатися детальніше про те, як пройшла зустріч, можна у тематичному відео на офіційних сторінках 1+1 media в Instagram і Facebook. Переглянути розширену версію про здійснення бажання підопічного фонду "Діти Героїв" можна буде в етері "Ближче до зірок" на телеканалі ТЕТ вже 22 грудня о 9:00.

Нагадуємо, що раніше співачка Анна Трінчер реалізувала мрію дівчинки, батьки якої загинули під час нічного ракетного обстрілу. Переглянути зустріч можна за цим посиланням.

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