Проєкт "Здійсни мрію" від 1+1 media допоміг сину полеглого героя зустрітися з Євгеном Клопотенком

Кулінарія — те, що об’єднувало родину хлопця. Сім’я завжди готувала за рецептами Євгена, а сам мрійник прагнув стати шеф-кухарем, проте після загибелі батька на Бахмутському напрямку бажання Тимофія почало згасати.
"Мені було 5-6 років, коли почав вперше готувати. Мама та батько завжди цим займалися, тому почав також допомагати. Тато часто готував сніданки, борщі, деруни чи страви з картоплі", — зазначає Тимофій під час зустрічі.
Для того, щоб трошки повернути жагу до захоплення, продюсер 1+1 media Акім Галімов запросив Тимофія Осипкова на зйомки спеціального різдвяного епізоду проєкту "Реальна історія", гостем якого і був Євген Клопотенко.
"Вважаю, що варто приділяти увагу дітям, які втратили рідних. Адже для них це величезна трагедія. Нам, дорослим, важко жити під обстрілами, з постійними відключенням світла та війною довкола, тому потрібно їм допомагати. Вони потребують колосальної підтримки. До того ж важливо залучати їх до святкування Різдва, сімейних свят та запроваджувати цінності сьогодні", — додав Акім.
Спершу школяр дізнався від Акіма історію національного заповідника "Києво-Печерська Лавра", де й проходили знімання випуску, а потім особисто познайомився з кумиром.
"У нашій розмові Тимофій говорив про те, що використовується в професійній кухні та відповів на 30% запитань, які ставлю новим працівникам. Тому він той, хто може вже працювати на кухні. Ніколи не думав про те, що можу бути чиїмось кумиром. Це відповідально та водночас приємно. Я люблю їжу, намагаюся відроджувати щось, робити те, що мені подобається. Проте хіба чи заслужив я цього?!" — коментує Євген.
Дізнатися детальніше про те, як пройшла зустріч, можна у тематичному відео на офіційних сторінках 1+1 media в Instagram і Facebook. Переглянути розширену версію про здійснення бажання підопічного фонду "Діти Героїв" можна буде в етері "Ближче до зірок" на телеканалі ТЕТ вже 22 грудня о 9:00.
Нагадуємо, що раніше співачка Анна Трінчер реалізувала мрію дівчинки, батьки якої загинули під час нічного ракетного обстрілу. Переглянути зустріч можна за цим посиланням.
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