Маліков висловився про втечу з Росії

Дмитро Маліков обурений чутками, які про нього поширюють в мережі.

Дмитро Маліков / скріншот YouTube

Співак Дмитро Маліков, який замовчує війну Росії проти України, висловився про еміграцію з РФ.

Маліков зізнався, що його нещодавно "ховали", тепер же його вирішили "вислати з країни". У своєму Telegram-каналі він вирішив внести ясність у ситуацію.

"Не вірте що я покинув Росію, це маячня! В Інтернеті про мене пишуть різну нісенітницю. Так мене і ховали живцем, але як всі бачать, я живий і здоровий, і концерти бувають!",- обурився Маліков.

Нагадаємо, в Росії готують аналог міжнародного вокального конкурсу "Євробачення". "Новий" конкурс, мабуть, буде проходити в Росії і змагатися Російські вокалісти будуть з вокалістами з Північної Кореї.

Інформацією про альтернативний конкурс поділився "путініст" і любитель війни Микола Басков. Співак розповів, що разом з багатьма колегами по шоу-бізнесу полягає в музичній асоціації. У їх числі Надія Бабкіна, Лариса Доліна, Григорій Лепс та Олег Газманов.

Також ми писали, що путінський холуй Газманов зі слоном станцював перед силовиками Лукашенка.

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