Понад 80 машин в черзі на АЗС: росіяни скаржаться на дефіцит бензину

Навіть у столиці РФ ситуація з бензином складна.

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В деяких містах черги простягнулися на сотні метрів / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Коротко:

У Росії ввели обмеження на продаж бензину

У великих містах РФ та на окупованих територіях люди годинами стоять у чергах на АЗС

Через черги на АЗС в Росії на дорогах формуються затори

В країні-агресорі Росії ситуація з бензином з кожним днем погіршується. Через це росіяни все активніше висловлюють своє незадоволення ситуацією у соцмережах.

Мешканці РФ опублікували низку відео, на яких видно величезні черги на АЗС. Щоб купити бензин у колонах з авто доводиться стояти як і мешканцям тимчасово окупованого Криму, так і жителям Москви, Санкт-Петербурга та Якутська.

відео дня

Ще однією проблемою для росіян стало те, що на продаж бензину ввели обмеження. Тому по дорозі на АЗС вже подекуди формуються черги з понад 80 автомобілів.

"Встала я на Кутузівському (проспекті - Главред) в затор, стою. А виявляється, що я в черзі на заправку стою. Ну заправилася якраз, тим більше що така ситуація в країні, потрібно вже було. Це я вдало заїхала", - розповіла про свій досвід заправки автомобіля мешканка Москви.

Скріншот з Telegram-каналу Главред

Дивіться відео про черги на АЗС у Росії:

Наскільки в РФ поглибилася паливна криза - думка експерта

Главред писав, що за словами політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, усі нинішні процеси мають накопичувальний ефект. І перше, що відчули в Росії - нестача палива.

Дефіцит палива неминуче спричинить зростання цін на все. При цьому руйнуються й логістичні ланцюги. Далі почнуться проблеми з постачанням продовольства. Потім почнеться падіння доходів і банкрутство підприємств. Згодом виникнуть проблеми й із видобутком нафти.

Паливна криза в Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ще з середини серпня у Москві та Московській області загострилася ситуація з паливом. Черги за бензином переростали у сутички між водіями, частина АЗС продавала лише дизель за завищеними цінами.

Раніше повідомлялося, що дефіцит пального в Росії може загостритися вже найближчими місяцями. На тлі перебоїв із постачанням, черг на автозаправках та обмежень на продаж бензину в країні-агресорці може розпочатись повноцінна паливна криза.

Напередодні стало відомо, що після різкого зростання цін росіяни почали масово скуповувати "паливні таблетки", які виробники рекламують як засіб для зниження витрати бензину.

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Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

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