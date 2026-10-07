Перелом у двох місцях: Валентина Хамайко з’явилася в лікарні

Ведуча Валентина Хамайко розповіла про неприємну ситуацію, яка трапилася з її сином.

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Валентина Хамайко поділилася поганою новиною / Колаж Главред, фото Instagram/valentinakhamaiko

Коротко:

Що сталося з сином телеведучої

Чому вона заговорила про дежавю

Українська телеведуча Валентина Хамайко повідомила про неприємний випадок із її 15-річним сином Михайлом. Юнак отримав серйозну травму і опинився в лікарні разом із мамою.

Як розповіла Хамайко в Instagram, у Михайла діагностували перелом ноги одразу в двох місцях. Травма сталася під час тренування на мотоциклі - юнак невдало приземлився.

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Для Валентини ця ситуація стала своєрідним дежавю. За її словами, кілька років тому їй уже доводилося проводити ніч у лікарні разом із сином через іншу серйозну травму.

Син Хамайко зламав ногу / Скріншот

"У 2021 році був струс мозку та зміщення шийних хребців. Причина - самокат! 2026 рік - перелом ноги у двох місцях. Причина - мотоцикл", - розповіла телеведуча.

Цього разу Хамайко з Михайлом перебували в лікарні й під час нічної ракетної атаки 7 жовтня. Телеведуча емоційно розмірковувала про те, наскільки неспокійним може бути період дорослішання для хлопчиків.

"Вижити - головне завдання хлопчиків до 20 років... А яке головне завдання батьків?! У вас є варіанти?" - написала вона.

Син Хамайко зламав ногу / Скріншот

Через отриману травму хлопчику тепер доведеться зробити перерву в заняттях улюбленим видом спорту.

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Про особу: Валентина Хамайко Валентина Хамайко - ведуча каналу 1+1 Україна, проєкту "Хоробрі серця" з Ахтемом Сеїтаблаєвим та ранкового проєкту "Сніданок з 1+1". Менторка проєкту "Роща дитячих мрій". Лекторка 1+1 Media School, кураторка курсу "Ведучий" для дітей. Майстриня кулінарної та кондитерської справи - авторка кулінарної книги-бестселера "Солодка неділя". Бізнесвумен, співзасновниця бренду одягу TAIYŌ. Підтримує благодійні справи та ініціативи.

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