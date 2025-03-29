Сестру-мовчунью Єфросиніної Лізу Ющенко кинули в Росії

Коротко:
- Хто розвів Ющенка на 10 млн
- Що конкретно сталося
Колишню невістку експрезидента України Віктора Ющенка і сестру-базіку телеведучої Маші Єфросиніної, розвели шахраї на 10 млн рублів (близько 5 000 000 гривень) у терористичній Москві.
Як пише російський пропагандистський телеграм-канал Mash, про це Лізі Ющенко стало відомо через рік.
38-річна Ліза Ющенко, яка живе своє шикарне життя в Росії, яка щодня планомірно знищує українські міста, випадково дізналася, що був оформлений кредит на 10 млн, де вона виступає поручителем.
Виявилося, позика з'явилася ще 2023 року. У той момент вона відпочивала на Мальдівах на Мальдівах. "У махінаціях підозрює колишню партнерку по бізнесу - модницю і авторку жіночих інфокурсів Надію Амрані, яка могла підробити документи. Нещодавно до суду прилетів позов із вимогою стягнути з неї близько 20 млн рублів", - пишуть росіяни.
Зазначимо, що Ющенко продовжує жити в Росії, ходити модними тусовками і салонами, слухати виконавців, які відверто підтримують окупацію України і мовчати про війну.
Вона привчає свою доньку Варвару до такого ж способу життя. Відтепер дівчинка вміє професійно дути губи на камеру, носити розкішні прикраси та сумки.
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Зазначимо, український ведучий Слава Дьомін у своєму шоу розкритикував Лізу Ющенко за малодушність, протиставляючи її мовчання і життя в країні-окупанті масштабній благодійній діяльності Маші Єфросиніної. За це він нагородив Лізу образливим званням.
Раніше також Главред писав про те, що зрадниця Ліза Ющенко вигуляла в Москві сукню за $3,3 тис. і сумку понад $30 тис.
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Хто така Ліза Ющенко?
Єлизавета Ющенко - колишня невістка третього президента України Віктора Ющенка, дружина Андрія Ющенка (липень 2009 року - грудень 2012; 2010 року народила доньку Варвару). Молодша сестра української ведучої та громадської діячки Маші Єфросиніної. За фахом психолог. У 2014 році Ліза Ющенко вийшла заміж за російського бізнесмена.
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