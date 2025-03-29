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Сестру-мовчунью Єфросиніної Лізу Ющенко кинули в Росії

Олена Кюпелі
29 березня 2025, 21:01
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Виявилося, що Ющенко ще рік тому "попала" на 10 мільйонів.
Ліза Ющенко
Ліза Ющенко втратила гроші / колаж: Главред, фото: instagram.com/liza_u/

Коротко:

  • Хто розвів Ющенка на 10 млн
  • Що конкретно сталося

Колишню невістку експрезидента України Віктора Ющенка і сестру-базіку телеведучої Маші Єфросиніної, розвели шахраї на 10 млн рублів (близько 5 000 000 гривень) у терористичній Москві.

Як пише російський пропагандистський телеграм-канал Mash, про це Лізі Ющенко стало відомо через рік.

відео дня

38-річна Ліза Ющенко, яка живе своє шикарне життя в Росії, яка щодня планомірно знищує українські міста, випадково дізналася, що був оформлений кредит на 10 млн, де вона виступає поручителем.

Лізу Ющенко розвели в Москві
Лізу Ющенко розвели в Москві / Фото Instagram/liza_u

Виявилося, позика з'явилася ще 2023 року. У той момент вона відпочивала на Мальдівах на Мальдівах. "У махінаціях підозрює колишню партнерку по бізнесу - модницю і авторку жіночих інфокурсів Надію Амрані, яка могла підробити документи. Нещодавно до суду прилетів позов із вимогою стягнути з неї близько 20 млн рублів", - пишуть росіяни.

Ліза Ющенко вигуляла дорогущу сумку
Ліза Ющенко вигуляла дорогущу сумку / Скриншот Instagram/lıza_u

Зазначимо, що Ющенко продовжує жити в Росії, ходити модними тусовками і салонами, слухати виконавців, які відверто підтримують окупацію України і мовчати про війну.

Лізу Ющенко розвели в Москві
Лізу Ющенко розвели в Москві / Фото Instagram/liza_u

Вона привчає свою доньку Варвару до такого ж способу життя. Відтепер дівчинка вміє професійно дути губи на камеру, носити розкішні прикраси та сумки.

Дочка Лізи Ющенко в Куршевелі
Донька Лізи Ющенко в Куршевелі / Скриншот Instagram/liza_u

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, український ведучий Слава Дьомін у своєму шоу розкритикував Лізу Ющенко за малодушність, протиставляючи її мовчання і життя в країні-окупанті масштабній благодійній діяльності Маші Єфросиніної. За це він нагородив Лізу образливим званням.

Раніше також Главред писав про те, що зрадниця Ліза Ющенко вигуляла в Москві сукню за $3,3 тис. і сумку понад $30 тис.

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Хто така Ліза Ющенко?

Єлизавета Ющенко - колишня невістка третього президента України Віктора Ющенка, дружина Андрія Ющенка (липень 2009 року - грудень 2012; 2010 року народила доньку Варвару). Молодша сестра української ведучої та громадської діячки Маші Єфросиніної. За фахом психолог. У 2014 році Ліза Ющенко вийшла заміж за російського бізнесмена.

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