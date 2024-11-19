Ольга Харлан розповіла про власну "смерть": "Якийсь треш"

Зіркова спортсменка поділилася неприємною новиною.

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Ольга Харлан новини - Ольга Харлан прокоментувала фейк про свою смерть / колаж: Главред, фото: instagram.com/olgakharlan

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Як Ольга Харлан дізналася про власну "смерть"

Як спортсменка відреагувала на фейк про себе

Українська фехтувальниця та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан пережила не найприємніший досвід - сьогодні в Мережі їй довелося прочитати про власну смерть. Новину про це їй у соціальних мережах скинула підписниця.

Для розкрутки фейкових акаунтів шахраї запустили "новину", в якій розповідається, що спортсменка нібито загинула під час ракетної атаки країни-окупанта на Одесу, яка сталася 18 листопада. Харлан у своєму блозі в Instagram була змушена спростовувати цю моторошну ситуацію.

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Вона запевнила прихильників у тому, що з нею все гаразд, подякувала за турботу і нагадала про необхідність критичніше фільтрувати інформацію, що надходить із різних джерел.

"По-перше, я була в шоці від цієї новини. По-друге, я була в шоці, скільки коментарів і поширень цієї "новини". По-третє, люди, будь ласка, давайте перевіряти достовірність інформації. Ця інформація фейкова, зі мною все добре. Відписуйтеся нафіг із цих сторінок. Це якийсь треш. І ці сторінки, які в такий спосіб залучають підписників, це дуже низько. Тому люди, перевіряйте інформацію, зі мною все гаразд", - каже Ольга Харлан.

Ольга Харлан новини - Ольга Харлан прокоментувала фейк про свою смерть / колаж: Главред, фото: instagram.com/olgakharlan

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Хто така Ольга Харлан? Ольга Харлан - олімпійська чемпіонка 2008 і 2024 років та середній приз Олімпійських ігор 2016 року в збірній першості, тричі бронзова медаль Олімпійських ігор (2012, 2016 і 2024) в Індії у відуальній першості, шестиразова чемпіонка світу (2013, 2014, 2017, 2019 р. в індивідуальній першості, 2009 р. і 2013 р. у командній першості), восьмиразова чемпіонка Європи (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 в індивідуальній першості, 2009 і 2010 у командній першості), заслужений майстер спорту з фехтування. Кавалер ордена Свободи, ордена Ярослава Мудрого IV і V ст., перший кавалер орденів "За заслуги" і княгині Ольги.

За свою спортивну кар'єру Ольга Харлан здобула шість олімпійських медалей (найбільше серед спортсменів, що представлені в Україні), 15 медалей чемпіонатів світу та 20 медалей чемпіонатів Європи, що є рекордом для українських фехтувальників.

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