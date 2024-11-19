Ольга Харлан розповіла про власну "смерть": "Якийсь треш"

Читайте більше:
- Як Ольга Харлан дізналася про власну "смерть"
- Як спортсменка відреагувала на фейк про себе
Українська фехтувальниця та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан пережила не найприємніший досвід - сьогодні в Мережі їй довелося прочитати про власну смерть. Новину про це їй у соціальних мережах скинула підписниця.
Для розкрутки фейкових акаунтів шахраї запустили "новину", в якій розповідається, що спортсменка нібито загинула під час ракетної атаки країни-окупанта на Одесу, яка сталася 18 листопада. Харлан у своєму блозі в Instagram була змушена спростовувати цю моторошну ситуацію.
Вона запевнила прихильників у тому, що з нею все гаразд, подякувала за турботу і нагадала про необхідність критичніше фільтрувати інформацію, що надходить із різних джерел.
"По-перше, я була в шоці від цієї новини. По-друге, я була в шоці, скільки коментарів і поширень цієї "новини". По-третє, люди, будь ласка, давайте перевіряти достовірність інформації. Ця інформація фейкова, зі мною все добре. Відписуйтеся нафіг із цих сторінок. Це якийсь треш. І ці сторінки, які в такий спосіб залучають підписників, це дуже низько. Тому люди, перевіряйте інформацію, зі мною все гаразд", - каже Ольга Харлан.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що Тіна Кароль висміяла Світлану Лободу просто на сцені. Це сталося під час концерту співачки в Брюсселі, коли вона спілкувалася з глядачами із залу.
Також українська реп-виконавиця Alyona Alyona вперше розповіла про проблеми з ментальним здоров'ям, з якими вона бореться протягом останнього року.
Читайте також:
- Здав усі секрети: як працювала золота карта в шоу "Орел і решка"
- У Facebook повідомили про смерть Віктора Павліка: дружина видала гнівну тираду
- Камінська показала, який вигляд її обличчя і тіло мають через півроку після пластики
Хто така Ольга Харлан?
Ольга Харлан - олімпійська чемпіонка 2008 і 2024 років та середній приз Олімпійських ігор 2016 року в збірній першості, тричі бронзова медаль Олімпійських ігор (2012, 2016 і 2024) в Індії у відуальній першості, шестиразова чемпіонка світу (2013, 2014, 2017, 2019 р. в індивідуальній першості, 2009 р. і 2013 р. у командній першості), восьмиразова чемпіонка Європи (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 в індивідуальній першості, 2009 і 2010 у командній першості), заслужений майстер спорту з фехтування. Кавалер ордена Свободи, ордена Ярослава Мудрого IV і V ст., перший кавалер орденів "За заслуги" і княгині Ольги.
За свою спортивну кар'єру Ольга Харлан здобула шість олімпійських медалей (найбільше серед спортсменів, що представлені в Україні), 15 медалей чемпіонатів світу та 20 медалей чемпіонатів Європи, що є рекордом для українських фехтувальників.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред