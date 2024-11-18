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"Сказали звернутися до психіатра": Alyona Alyona вперше розповіла про проблеми

Анна Підгорна
18 листопада 2024, 23:49
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Альона Альона розповіла, що мотивувало її зайнятися своїм ментальним здоров'ям.
Альона Альона
Alyona Alyona новини - Альона Альона назвала свій діагноз / колаж: Главред, фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Що розповіла Альона Альона:

  • Рік тому вона звернулася до фахівців через емоційну нестабільність
  • Зірка розкрила свої симптоми та діагноз, який поставив їй психіатр

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona (Альона Савраненко) у своєму блозі порушила важливу проблему ментального здоров'я, яка постала особливо гостро під час повномасштабної війни. Артистка вперше зізналася, що понад два роки страждає від важкого розладу, на тлі якого стали загострюватися інші проблеми.

В Instagram вона записала ролик, у якому розповіла про те, що її мотивувало звернутися до фахівця, і чому хронічне відчуття себе нещасливим може бути небезпечним.

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Так Альона Альона поділилася, що рік тому вона звернулася до психолога, потім ще до одного. Вони порекомендували зірці записатися на прийом до психіатра, який і поставив їй діагноз - глибока депресія з тривожним розладом на початковій стадії.

"Я багато розповідала, що беру творчу паузу, йду працювати над собою, працюю з психологом… І ніколи не ділилася діагнозами, які мені ставили психологи. Рік тому, коли я відпочивала в Моршині, я вперше звернулася до психолога, щоб розібратися, чому мені так часто хочеться плакати і чому я стала емоційно нестабільною. Я дуже довго розбиралася. Напевно, аж до Нацвідбору. Тому що він підняв весь мій емоційний стан на ще вищий щабель через ту кількість відповідальності, яка була на наших плечах. Обидва психологи сказали мені звернутися до психіатра. У мене були дуже великі підозри на тривожний розлад. Психіатр провела дослідження й виявилося, що тривожний розлад у мене на початковій стадії. І він – наслідок глибокої депресії, яка тривала більш, ніж півтора роки", - каже Alyona Alyona.

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Також відомий ведучий Олексій Суханов показав, який вигляд мав 30 років тому. Тоді він, ще будучи студентом, тільки починав осягати ази роботи диктора на радіо.

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Хто така Alyona Alyona?

Alyona Alyona (справжнє ім'я Альона Олегівна Савраненко) - українська хіп-хоп- і реп-виконавиця. Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме спільно з Jerry Heil, повідомляє "Вікіпедія".

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