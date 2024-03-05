Узєлков під крапельницею показався після операції і розповів, що з ним відбувається

44-річний боксер і фітнес-тренер В'ячеслав Узєлков, який перебуває в процесі відновлення після двох серйозних операцій, поділився зі своїми шанувальниками станом свого здоров'я.
За словами спортсмена, після лікування і спостереження у фахівців, із чоловіком тепер усе добре. Як написав він на своїй сторінці у Facebook, Узелков почав процес відновлення.
"Незважаючи на тимчасові труднощі, тренувальний он-лайн процес не зупинявся ні на мить. Щодня формувався графік тренувань, проходив контроль харчування та менеджерський супровід кожного учасника", - ділиться селебріті, перебуваючи на крапельниці.
Хто такий В'ячеслав Узелков?
В'ячеслав Узелков - український боксер у напівважкій ваговій категорії (30 перемог із 34 боїв). Завершив професійну кар'єру 2014 року. Персональний спортивний тренер, шоумен. Брав участь у телепроектах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".
Він також повідомив, що зараз розпочинає активну підготовку до літнього сезону.
До речі, Узелков, який багато років тому переніс інсульт, має непоганий вигляд. на фото він посміхається і виглядає цілком задоволеним собою.
Нагадаємо, В'ячеслав Узєлков раніше перебував 22 роки (1999-2021) з фітнес-тренеркою Мариною Боржемською. Їхнє розлучення супроводжувалося гучними скандалами, відгомони яких і сьогодні час від часу потрапляють у пресу.
Про нові стосунки, які боксер бажає зробити максимально непублічними, він заговорив ще в жовтні 2021 року, а в лютому 2022 року натякнув, що заручився з обраницею.
Раніше також Узелков показав фото, як його зустрічали з лікарні - його вірний пес і загадкова супутниця, яку він пообіцяв приховувати від громадськості. Це перший знімок коханої боксера.
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