УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Узєлков під крапельницею показався після операції і розповів, що з ним відбувається

Олена Кюпелі
5 березня 2024, 11:30
Спортсмен В'ячеслав Узєлков поступово приходить до тями після операції.
В'ячеслав Узєлков розповів про хворобу
В'ячеслав Узєлков розповів про хворобу / Колаж Главред, фото Instagram/uzelkov_official

44-річний боксер і фітнес-тренер В'ячеслав Узєлков, який перебуває в процесі відновлення після двох серйозних операцій, поділився зі своїми шанувальниками станом свого здоров'я.

За словами спортсмена, після лікування і спостереження у фахівців, із чоловіком тепер усе добре. Як написав він на своїй сторінці у Facebook, Узелков почав процес відновлення.

"Незважаючи на тимчасові труднощі, тренувальний он-лайн процес не зупинявся ні на мить. Щодня формувався графік тренувань, проходив контроль харчування та менеджерський супровід кожного учасника", - ділиться селебріті, перебуваючи на крапельниці.

відео дня

Хто такий В'ячеслав Узелков?

В'ячеслав Узелков - український боксер у напівважкій ваговій категорії (30 перемог із 34 боїв). Завершив професійну кар'єру 2014 року. Персональний спортивний тренер, шоумен. Брав участь у телепроектах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

Він також повідомив, що зараз розпочинає активну підготовку до літнього сезону.

До речі, Узелков, який багато років тому переніс інсульт, має непоганий вигляд. на фото він посміхається і виглядає цілком задоволеним собою.

Нагадаємо, В'ячеслав Узєлков раніше перебував 22 роки (1999-2021) з фітнес-тренеркою Мариною Боржемською. Їхнє розлучення супроводжувалося гучними скандалами, відгомони яких і сьогодні час від часу потрапляють у пресу.

Про нові стосунки, які боксер бажає зробити максимально непублічними, він заговорив ще в жовтні 2021 року, а в лютому 2022 року натякнув, що заручився з обраницею.

Раніше також Узелков показав фото, як його зустрічали з лікарні - його вірний пес і загадкова супутниця, яку він пообіцяв приховувати від громадськості. Це перший знімок коханої боксера.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
В'ячеслав Узєлков новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Судно "Сергій Котов" із вертольотом на борту знищили 5 морських дронів - ГУР

Судно "Сергій Котов" із вертольотом на борту знищили 5 морських дронів - ГУР

13:17 Україна
ППО не завжди може перехопити цілі РФ під час атак на Одесу: названо причину

ППО не завжди може перехопити цілі РФ під час атак на Одесу: названо причину

12:37 Україна
Є поранені та 200-ті: у ГУР розповіли про долю екіпажу знищеного корабля РФ

Є поранені та 200-ті: у ГУР розповіли про долю екіпажу знищеного корабля РФ

10:50 Україна
Всі головні новини

Популярне

Кого не можна пускати в дім 5 березня, щоб не втратити достаток і щастя: прикмети 24360

Кого не можна пускати в дім 5 березня, щоб не втратити достаток і щастя: прикмети

Софія Ротару відреагувала на обстріл Одеси рідною мовою 15015

Софія Ротару відреагувала на обстріл Одеси рідною мовою

Пропагандистку Медведчука взяли на топ-посаду при МОЗ: звільнився весь відділ 6709

Пропагандистку Медведчука взяли на топ-посаду при МОЗ: звільнився весь відділ

Росіяни підтягують війська до кордону однієї з областей: що кажуть у ЗСУ 6295

Росіяни підтягують війська до кордону однієї з областей: що кажуть у ЗСУ

Останні новини

13:17

Судно "Сергій Котов" із вертольотом на борту знищили 5 морських дронів - ГУР

13:12

Важлива функція: для чого насправді потрібна "таємна" кнопка в духовціВідео

12:59

"Не знаю плакати чи ридати": Слава Дьомін показав, що сталося з його сином

12:37

ППО не завжди може перехопити цілі РФ під час атак на Одесу: названо причину

12:20

"Він сильний": перша леді пояснила, як президент Зеленський бореться зі стресом

РФ навесні-влітку наступатиме і "хитатиме" Україну, але шансів на Київ і Харків у неї немає - СвітанРФ навесні-влітку наступатиме і "хитатиме" Україну, але шансів на Київ і Харків у неї немає - Світан
11:59

Ліза Глінська з МастерШеф відверто розповіла, як втратила дитину під час пологів

11:42

Нікітюк в образі з 90-х переспівала легендарний хіт заради донатів на дрониВідео

11:42

РФ націлилася на захоплення стратегічної висоти: під загрозою велике місто – СвітанВідео

11:31

"Це не та людина": Анна Маляр зізналася, що відбувається в її шлюбі

Реклама
11:30

Узєлков під крапельницею показався після операції і розповів, що з ним відбувається

11:22

Росіяни можуть прорвати лінію оборони України: експерт назвав умови

11:15

Китайський гороскоп на завтра 6 березня: Собакам - корисне знайомство, Бикам - зміни

11:02

Потрібно 44 млрд грн: Гетманцев розповів про новий військовий збір для бізнесу

10:58

Лише люди з "орлиним зором" побачать 4 заховані предмети: найкращий спосіб перевірити себе

10:50

Є поранені та 200-ті: у ГУР розповіли про долю екіпажу знищеного корабля РФВідео

10:45

Потужні вибухи у РФ: дрони підірвали нафтобазу в Бєлгородській областіВідео

10:44

Церковне свято 6 березня: чого треба уникати вагітним у цей день

10:30

Як зробити літак з паперу, який добре літає: секрети розкрито

10:13

Втрати колосальні: Гуменюк розповіла про хід боїв на лівому березі Дніпра

10:06

Кейт Міддлтон потрапила в об'єктиви папараці вперше після операції

Реклама
10:04

"Гірше за "голу" вечірку": Доліна осквернила прапор РФ, росіяни розлючені

09:41

Як визначити, скільки порошку потрібно для пральної машинки

09:41

Загроза штурму Харкова: Жданов пояснив, чому людей просять не повертатися

09:12

Ударили з кількох сторін: в ГУР розкрили деталі операції із знищення корабля РФ

08:55

У РФ сховали деякі дані: що придумав Путін через страх

08:30

Гороскоп на березень-2024 для всіх знаків: на Тельця чекає підступність, а на Риб казковий місяцьЕксклюзив

08:13

ЄС може перейти в "режим військової економіки": що сталося

08:11

Масштабні вибухи в Криму: в ГУР підтвердили знищення корабля РФ "Сергей Котов"

08:10

Майдан-3: міфи і реальністьПогляд

07:13

Росія завдала масованого удару "Шахедами "по Одещині: є влучанняФото

06:31

Ситуація важка: в Білому домі зробили важливу заяву щодо допомоги Україні

06:10

Як навколо довгоочікуваних ракет Taurus виник шпигунський скандалПогляд

05:00

"Поки що не можемо навіть мріяти": коли Україна зможе перемогти РФ - БадракВідео

04:20

Декретні виплати 2024: як розраховується допомога по вагітності та пологахВідео

03:48

Точно не в холодильнику: експерт розповіла, де потрібно зберігати помідори

03:03

"Горе і глибоке кохання": дружина Вілліса зізналася в нових почуттях до актора

02:32

Березень - найкращий місяць: знаменитий садівник розповів, що посадити в саду

02:00

TAYANNA зізналася, що сталося з її сином після спілкування з батьком-росіянином

01:34

Бабусин секрет для чищення дуже брудної духовки: буде чистою без хімії

01:00

ЗМІ розкрили, у що для росіян "вилилась" відсутність А-50У в небі над фронтом

Реклама
00:21

Важче, ніж біля Авдіївки: ще один населений пункт під загрозою окупації

04 березня, понеділок
23:11

"Трусити" буде цілий тиждень: в Україну увірвалася майже 8-бальна буря

23:11

Молода українська акторка розсекретила роман зі співаком

22:56

Пропагандистку Медведчука взяли на топ-посаду при МОЗ: звільнився весь відділ

22:49

"За дітей Одеси": ЗСУ скинули велику бомбу на військовий об'єкт окупантівФотоВідео

22:12

Сценарій знищення флоту РФ: Умеров назвав, що терміново потрібно ЗСУ

22:03

Не схід і не південь: у ЗСУ сказали, на які позиції можуть поставити іноземні війська

21:35

Росіяни підтягують війська до кордону однієї з областей: що кажуть у ЗСУ

21:30

В Україну суне похолодання: синоптик назвала дату різкого зниження температури

21:27

Вони були ціллю: росіяни вдарили по рятувальникам, які гасили пожежу після обстрілу

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти