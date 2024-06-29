Узелков знову опинився в лікарні: що сталося

Український боксер і фітнес-тренер В'ячеслав Узелков, який нещодавно повідомив, що був близький до смерті, знову опинився в лікарні.
Як розповів він на своїй сторінці в Instagram, Узелков поділився, що йому потрібно було лягти в лікарню.
"У мене знову лікарня. Добре, що профілактичне, але дуже важливе", - зазначив Узелков.
Спортсмен також зазначив, що його сильно мучить біль, з яким він і звернувся до лікарів.
Хто такий В'ячеслав Узелков?
В'ячеслав Узелков - український боксер у напівважкій ваговій категорії (30 перемог із 34 боїв). Завершив професійну кар'єру у 2014 році. Персональний спортивний тренер, шоумен. Брав участь у телепроектах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".
Нагадаємо, В'ячеслав Узєлков раніше перебував 22 роки (1999-2021) у шлюбі з фітнес-тренеркою Мариною Боржемською. Їхнє розлучення супроводжувалося гучними скандалами, відгомони яких і сьогодні час від часу потрапляють у пресу.
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Узелков, який раніше звинуватив колишню дружину Марину Боржемську в тому, що він не спілкується з дітьми, обурився тим, що Гордон і Дьомін "порушують жіночі питання". Можливо, боксер незадоволений тим, що його колишня дружина Марина Боржемська нещодавно дала інтерв'ю Дьоміну, в якому розповіла про їхній шлюб.
Також, Узелков нещодавно переніс операцію на серці і публікував кадри з лікарняного ліжка.
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