"З МСМК перетворився на інваліда": Узелков розповів про свій стан

В'ячеслав Узєлков показав своє нове посвідчення.

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В'ячеслав Узелков / колаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkov_official

Український боксер і фітнес-тренер В'ячеслав Узєлков, який часто потрапляє у світські хроніки через свої гучні висловлювання, повідомив про свій стан.

Боксер, який переніс серйозну операцію на серці, показав своє нове посвідчення, яке вказує на інвалідність спортсмена.

Раніше В'ячеслав назвав причину операції результатом багатьох років професійного спорту. Це призвело до серйозних проблем зі здоров'ям. Тепер боксер офіційно повідомив про свій статус інваліда другої групи.

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"Ну що, з МСМК (Майстра спорту України міжнародного класу) перетворився на інваліда другої групи. Дякую тим людям, які причетні. Але живу далі і руки не склав. Господь надав мені шанс", - написав боксер.

В'ячеслав Узєлков показав нове посвідчення / Скриннот Instagram/uzelkov

Хто такий В'ячеслав Узєлков? В'ячеслав Узєлков - український боксер у напівважкій ваговій категорії (30 перемог із 34 боїв). Завершив професійну кар'єру у 2014 році. Персональний спортивний тренер, шоумен. Брав участь у телепроектах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

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