"Нас безжально бомблять": путініст Охлобистін виступив проти влади й оприлюднив "правду"

Коротко:
- Що сказав Охлобостін
- Кого він звинувачує і за що
Відомий прихильник Путіна Іван Охлобистін, на тлі посилення української армії та обстрілів з боку терористичної Росії, зробив заяву, в якій спробував рознести свою батьківщину та її керівництво.
Свою промову він виголосив на камеру, а відео опублікував на своїй сторінці в Instagram.
"Так, нас нещадно бомблять. У порох розносять, бешкетники, інфраструктуру Першопрестольної. Але не будемо сумувати, земляки. Не забуватимемо про велику гармонію російського хаосу. За ці біди обов’язково хтось повинен буде понести відповідальність. Шукатимуть ретельно, адже біди-то чималі – полетять голови злодіїв-чиновників, дурнів-депутатів, паркетних генералів, які не пролили жодної краплі крові в бою", — заговорив "гойда" Охлобистін.
За словами путініста, незабаром у Росії до влади "прийдуть порядні, компетентні, розумні люди".
"Саме вони й приведуть нас до перемоги. А якщо цього не станеться, то нехай усе згорить дотла. Нам до цього не звикати. З Москвою таке вже не раз траплялося. Москва цього не боїться, бо Москва — це не будинки, не вулиці, не театри, не виставки, не ресторани. Москва — це принцип. А принцип не можна зруйнувати чи спалити. Від нього можна лише відступити", — мріє він.
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Хто такий Іван Охлобистін?
Іван Охлобистін — скандально відомий актор кіно та телебачення. Крім того, він також є священнослужителем РПЦ (з 2010 року відсторонений від служби", — повідомляє "Вікіпедія".
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