Відомий український репер мобілізувався до Нацгвардії - деталі

Міша Правильний мобілізувався - репер розповів про свої мотиви / колаж: Главред, фото: instagram.com/misha_pravilniy

Український репер і публіцист Міша Правильний повідомив про свою мобілізацію до Національної Гвардії України. Зараз він проходить базову військову підготовку у складі 20-ї бригади "Любарт", батальйон "Нахтігаль".

У своєму Telegram-каналі артист розповів, що восени 2025 року у нього закінчилася відстрочка, і, з огляду на закон про військову службу, він став перед вибором - шукати шляхи для обходу мобілізації або мобілізуватися добровільно. Він вибрав другий варіант.

"До 2022 року я жив d парадигмі "я творець"/ "я поза політикою"/ "я гуманіст"/ "пацифіст" / "всі люди однакові" / "ми всі діти Землі" тощо. Як виявилось, це все дуже красиві концепції, але лише на папері. Ну, бо: Війна існує незалежно від того пацифіст я чи ні. Справедливість - така ж [казка], як Санта Клаус, спитай в будь кого з дорослих. Люди не всі однакові. Нація - це не менш "своє" ніж родина", - поділився міркуваннями Міша Правильний.

Міша Правильний мобілізувався - репер розповів про свої мотиви / фото: t.me/mishapravilniy

Повномасштабна війна забрала життя багатьох українських культурних діячів. Лише за останній рік на фронті загинули актор Юрій Феліпенко, шоумен Максим Неліпа, актор Іван Кононенко, ексрежисер "Орла і Решки" Василь Хомко, актор Андрій Нескубін та ін.

Про особу: Міша Правильний Міша Правильний - український репер, музикант, публіцист. Автор альбомів "Казки під піанінку" і "Невесела географія", а також книг "Додому. Історія мого зросійщення" і "Душніла. Банальні істини для дорослих дітей".

