'Мені заборонили співати': у соліста гурту Ziferblat виявили хворобу перед Євробаченням

Коротко:
- Соліст гурту Ziferblat, що представляв Україну на Євробаченні, захворів перед конкурсом
- Йому підтвердили діагноз хронічний ларингіт, з яким співати заборонено
- Даниїл Лещинський лікувався у пришвидшеному темпі, щоб потрапити на конкурс
Соліст гурту Ziferblat, що представляв Україну на Євробаченні-2025, Даниїл Лещинський розповів, що він серйозно захворів перед участю в міжнародному конкурсі, і йому навіть було заборонено співати.
Після повернення в Україну зі Швейцарії, де проходив пісенний конкурс, Даниїл у публікації в Telegram розповів, що у нього було діагностовано хронічний ларингіт.
"Отже, перед виїздом до Швейцарії я отримав підтвердження тому, чого боявся найбільше – хронічний ларингіт", – поділився співак.
Він зазначив, що йому через хворобу взагалі не можна було співати. Щоб потрапити на конкурс, він проходив лікування у пришвидшеному режимі.
"Мені було заборонено співати взагалі. А коли це почалося (на пре-паті, чи взагалі раніше) – поки що невідомо. Ми з лікаркою намагалися форсувати події будь якими методами. Мої сідниці ще надовго запам’ятають це", – зазначив співак.
Участь українського гурту Ziferblat на Євробаченні – останні новини
Як повідомляв Главред, переможцем Євробачення 2025 став співак JJ з піснею "Wasted Love" – він підкорив єврофанів незвичайним голосом з широким діапазоном. У пісні йдеться про особистий досвід нерозділеного кохання співака.
Ziferblat потрапили до десятки найкращих і посіли 9 місце на Євробаченні.
Раніше повідомлялося, що прямо перед фіналом Євробачення у соліста Ziferblat виникли проблеми з голосом.
Нагадаємо, гурт Ziferblat повернувся в Україну 19 травня – Главред розповів, як учасників гурту зустрічали на вокзалі. На вокзалі був справжній ажіотаж.
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Євробачення-2025
Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представив гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray, і посів 9 місце. Переможцем став JJ з Австрії з піснею "Wasted Love".
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