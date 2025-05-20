'Мені заборонили співати': у соліста гурту Ziferblat виявили хворобу перед Євробаченням

Перед виїздом до Швейцарії йому підтвердили діагноз хронічний ларингіт – співати з таким діагнозом було заборонено.

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У соліста гурту Ziferblat виявили хворобу перед Євробаченням/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Ziferblat

Коротко:

Соліст гурту Ziferblat, що представляв Україну на Євробаченні, захворів перед конкурсом

Йому підтвердили діагноз хронічний ларингіт, з яким співати заборонено

Даниїл Лещинський лікувався у пришвидшеному темпі, щоб потрапити на конкурс

Соліст гурту Ziferblat, що представляв Україну на Євробаченні-2025, Даниїл Лещинський розповів, що він серйозно захворів перед участю в міжнародному конкурсі, і йому навіть було заборонено співати.

Після повернення в Україну зі Швейцарії, де проходив пісенний конкурс, Даниїл у публікації в Telegram розповів, що у нього було діагностовано хронічний ларингіт.

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"Отже, перед виїздом до Швейцарії я отримав підтвердження тому, чого боявся найбільше – хронічний ларингіт", – поділився співак.

Він зазначив, що йому через хворобу взагалі не можна було співати. Щоб потрапити на конкурс, він проходив лікування у пришвидшеному режимі.

"Мені було заборонено співати взагалі. А коли це почалося (на пре-паті, чи взагалі раніше) – поки що невідомо. Ми з лікаркою намагалися форсувати події будь якими методами. Мої сідниці ще надовго запам’ятають це", – зазначив співак.

Україна на Євробаченні/ Інфографіка: Главред

Участь українського гурту Ziferblat на Євробаченні – останні новини

Як повідомляв Главред, переможцем Євробачення 2025 став співак JJ з піснею "Wasted Love" – він підкорив єврофанів незвичайним голосом з широким діапазоном. У пісні йдеться про особистий досвід нерозділеного кохання співака.

Ziferblat потрапили до десятки найкращих і посіли 9 місце на Євробаченні.

Раніше повідомлялося, що прямо перед фіналом Євробачення у соліста Ziferblat виникли проблеми з голосом.

Нагадаємо, гурт Ziferblat повернувся в Україну 19 травня – Главред розповів, як учасників гурту зустрічали на вокзалі. На вокзалі був справжній ажіотаж.

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