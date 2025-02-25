Переможницю "Холостяка" запідозрили в романі з відомим співаком

Коротко:
- З ким провела час Інна Білень
- Що подумали шанувальники пари
Переможницю популярного українського шоу "Холостяк" Інну Бєлєнь, яка нещодавно підтвердила розставання з ветераном Олександром Тєреном, запідозрили в новому романі з популярним українським співаком.
Як пише ТСН, днями колишній учасник гурту "ДіО.фільми" Вадим Олійник опублікував дивне фото. На тлі засніженої будови в лісі, парочка позувала разом. Сама Білень стояла загорнувшись у плед.
Олійник, підписуючи фото, побажав гарних вихідних і відзначив Бєлєнь, додавши смайлик із сердечками.
Фоловери одразу почали підозрювати пару в романі. У коментарях під фото користувачі писали, що Інна і Вадим разом мають гарний вигляд. Ба більше, їм навіть почали бажати щастя і пристрасного кохання.
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Як повідомляв Главред, переможниця 13-го сезону шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь ділилася, що після проєкту не жила разом з Олександром Тєреном, але вони на той момент перебували у стосунках.
Крім цього, український ведучий Слава Дьомін розповів про невдалу спробу запросити на побачення одну з учасниць "Холостяка". Дівчина відмовила йому, пояснивши, що вже перебуває у стосунках, і запропонувала лише дружбу. Ім'я дівчини не розкрито, але є припущення, що це могла бути Настя Анісімова.
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