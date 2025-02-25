Переможницю "Холостяка" запідозрили в романі з відомим співаком

Днями колишній учасник гурту "ДіО.фільми" Вадим Олійник опублікував дивне фото

https://glavred.net/starnews/pobeditelnicu-holostyaka-zapodozrili-v-romane-s-izvestnym-pevcom-10642502.html Посилання скопійоване

Інна Бєлєнь і Олександр Терен розлучилися одразу після шоу/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Олександр Терен

Коротко:

З ким провела час Інна Білень

Що подумали шанувальники пари

Переможницю популярного українського шоу "Холостяк" Інну Бєлєнь, яка нещодавно підтвердила розставання з ветераном Олександром Тєреном, запідозрили в новому романі з популярним українським співаком.

Як пише ТСН, днями колишній учасник гурту "ДіО.фільми" Вадим Олійник опублікував дивне фото. На тлі засніженої будови в лісі, парочка позувала разом. Сама Білень стояла загорнувшись у плед.

відео дня

Олійник, підписуючи фото, побажав гарних вихідних і відзначив Бєлєнь, додавши смайлик із сердечками.

Фоловери одразу почали підозрювати пару в романі. У коментарях під фото користувачі писали, що Інна і Вадим разом мають гарний вигляд. Ба більше, їм навіть почали бажати щастя і пристрасного кохання.

Білень та Олійник на фото засніженого будиночка / Фото Instagram/innka_belen

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як повідомляв Главред, переможниця 13-го сезону шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь ділилася, що після проєкту не жила разом з Олександром Тєреном, але вони на той момент перебували у стосунках.

Крім цього, український ведучий Слава Дьомін розповів про невдалу спробу запросити на побачення одну з учасниць "Холостяка". Дівчина відмовила йому, пояснивши, що вже перебуває у стосунках, і запропонувала лише дружбу. Ім'я дівчини не розкрито, але є припущення, що це могла бути Настя Анісімова.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред