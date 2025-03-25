Здивує гурманів: Ектор Хіменес-Браво показав, як приготувати плавлений сир удома

Для смачного і корисного сніданку - цей плавлений сир - ідеальний варіант.

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Як зробити плавлений сир у домашніх умовах / Колаж Главред, фото Instagram/hectorjimenezbravo

Коротко:

Ектор показав легкий рецепт плавленого сиру

З якими спеціями його краще подавати

Плавлений сир колись був делікатесом у радянські голодні часи. Тоді винахідливі господині могли б назвати напевно сотні рецептів, починаючи від салатів, закінчуючи пирогами різної складності. І скрізь головним героєм був він - плавлений сир.

Тим часом, його зовсім не складно приготувати вдома і головний суддя шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав, як це зробити.

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Ектор Хіменес-Браво показав, як приготувати плавлений сир / Фото Instagram/Основна світлина hectorjimenezbravo hectorjimenezbravo

"Якщо хочете побалувати себе смачним і корисним сніданком або перекусом, цей плавлений сир - ідеальний варіант. Його легко приготувати, а результат здивує навіть найвибагливіших гурманів", - обіцяє Хіменес-Браво.

Плавлений сир у домашніх умовах / Фото Instagram/hectorjimenezbravo

1. Змішайте сир, яйце, вершкове масло, дрібку солі та лимонну кислоту - все перебийте блендером.

2. Перекладіть у каструлю і варіть на середньому вогні, постійно помішуючи, доки маса не стане тягучою та кремовою.

3. Розділіть на дві частини: в одну частину додайте дрібно нарізану зелень і цедру лимона, в іншу - смажені гриби та сушений часник.

4. Викладіть у форми й охолодіть.

Як приготувати плавлений сир удома / Фото Instagram/hectorjimenezbravo

"Цей сир стане чудовим доповненням до будь-якої страви", - обіцяє Ектор.

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