Здивує гурманів: Ектор Хіменес-Браво показав, як приготувати плавлений сир удома

Коротко:
- Ектор показав легкий рецепт плавленого сиру
- З якими спеціями його краще подавати
Плавлений сир колись був делікатесом у радянські голодні часи. Тоді винахідливі господині могли б назвати напевно сотні рецептів, починаючи від салатів, закінчуючи пирогами різної складності. І скрізь головним героєм був він - плавлений сир.
Тим часом, його зовсім не складно приготувати вдома і головний суддя шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав, як це зробити.
"Якщо хочете побалувати себе смачним і корисним сніданком або перекусом, цей плавлений сир - ідеальний варіант. Його легко приготувати, а результат здивує навіть найвибагливіших гурманів", - обіцяє Хіменес-Браво.
1. Змішайте сир, яйце, вершкове масло, дрібку солі та лимонну кислоту - все перебийте блендером.
2. Перекладіть у каструлю і варіть на середньому вогні, постійно помішуючи, доки маса не стане тягучою та кремовою.
3. Розділіть на дві частини: в одну частину додайте дрібно нарізану зелень і цедру лимона, в іншу - смажені гриби та сушений часник.
4. Викладіть у форми й охолодіть.
"Цей сир стане чудовим доповненням до будь-якої страви", - обіцяє Ектор.
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