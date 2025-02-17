Ектор Хіменес-Браво розлучився з дівчиною - шеф-кухар у пошуку нового кохання

Хіменес-Браво розповів, якою має бути його обраниця.

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Ектор Хіменес-Браво розійшовся з коханою - подробиці / колаж: Главред, фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

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Популярний шеф-кухар заявив, що шукає нову партнерку

Таким чином Ектор натякнув, що його попередній роман завершився

Шеф-кухар, шоумен і блогер, зірка кулінарного шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво оголосив, що його серце знову вільне. У соціальних мережах кулінар зазначив, що перебуває в пошуках "файної україночки".

Ектор - мрія багатьох прихильниць, яка тепер, схоже, стала трохи реальнішою. У своєму блозі в Instagram він показав свій "Сертифікат неодруженого", який він згенерував у Дії.

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"Так, вирішив я значить теж бути в тренді. Файна україночка - знайдись", - підписав фото Хіменес-Браво.

У коментарях зібралася вже величезна черга з охочих, в якій відзначають шеф-кухаря, як завидного партнера: "Бажаючі розберуть вас на молекули, Екторе", "Швиденько на шоу холостяк! Такий красень і не окольцований!", "Оце ви погарячкували. Тепер дівки... аби не повбивали одна одну" і т.д.

Ектор Хіменес-Браво розійшовся з коханою - подробиці / instagram.com/hectorjimenezbravo

Ще зовсім недавно Ектор Хіменес-Браво розповідав, що будує стосунки з українкою, яка значно молодша за нього. Уперше про цей роман він заговорив навесні 2022 року.

Пару познайомила спільна знайома. Після початку повномасштабної війни вони були змушені будувати стосунки на відстані, оскільки Ектор вирішив залишатися в Україні, а його обраниця жила у Варшаві. Її особистість шеф-кухар ретельно приховував. Лише зрідка він публікував знімки з нею.

Ектор Хіменес-Браво з колишньою коханою / instagram.com/hectorjimenezbravo

Варто зазначити, що Хіменеса-Браво нещодавно запідозрили в романі з Ольгою Мартиновською - його колегою по шоу МастерШеф. Вона розповідала, що завела роман із чоловіком із ресторанної сфери восени 2023 року. Шеф-кухар також приховувала від громадськості свого партнера.

Ектор Хіменес-Браво та Ольга Мартиновська / instagram.com/hectorjimenezbravo

Однак напередодні Дня всіх закоханих Ольга Мартиновська повідомила, що переживає розрив із бойфрендом. Це сталося за тиждень до того, як Ектор Хіменес-Браво повідомив, що готовий до нових стосунків.

Ольга Мартиновська оголосила, що розійшлася з бойфрендом, за кілька днів до Ектора / instagram.com/olga_martynovska

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Хто такий Ектор Хіменес-Браво? Ектор Хіменес-Браво - колумбійський шеф-кухар, ресторатор, телеведучий. Особливу популярність в Україні здобув, як суддя кулінарного реаліті-шоу "МастерШеф". Творець власного кулінарного стилю "Nuevo Latino". У травні 2021 року отримав українське громадянство. Під час повномасштабної війни підтримав Україну. Займається благодійністю на користь ЗСУ та приготуванням обідів для тероборони, ЗСУ, поліції, госпіталів і нужденних.

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