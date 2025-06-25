Дорослий чоловік: який вигляд має позашлюбний син Меладзе і Джанабаєвої

Костянтин - позашлюбний син Меладзе і Джанабаєвої.

https://glavred.net/starnews/vzroslyy-muzhchina-kak-vyglyadit-vnebrachnyy-syn-meladze-i-dzhanabaevoy-10676270.html Посилання скопійоване

Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе виховують спільних дітей / колаж: Главред, фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Коротко:

Який вигляд має син Меладзе і Джанабаєвої

Чим він займається

У мережі показали, який вигляд має позашлюбний син Альбіни Джанабаєвої та Валерія Меладзе, якого виконавиця народила 2004 року за десять років до офіційного шлюбу зі співаком.

Як пишуть російські пропагандисти, молодий чоловік на ім'я Костянтин веде непублічний спосіб життя і далекий від шоу-бізнесу.

відео дня

Альбіна Джанабаєва / instagram.com/albinadzhanabaeva

На сьогоднішній день, хлопець отримує одну з творчих професій в Лондоні в Центральному коледжі мистецтва і дизайну імені Святого Мартіна. Себе він називає дизайнером-початківцем і художником. Навчання в престижному навчальному закладі коштує від 1,3 млн гривень на рік.

Який вигляд має син Меладзе і Джанабаєвої / Фото Стархіт

Повідомляється також, що старший син Меладзе всерйоз захоплений проєктуванням. Майже вся його сторінка в соцмережах складається із зображень, на яких він з розумним виглядом зайнятий створенням конструкцій. У коментарях Джанабаєва підтримує старшого сина смайликами у вигляді вогню і сердець.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Валерій Меладзе - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Валерій Меладзе разом із сім'єю покинув Росію і переїхав до Іспанії. Щоправда, це не заважає співакові й далі заробляти в країні-агресорі - зірка приїжджав до Росії.

А також раніше Валерій Меладзе вперше став дідусем. Онука співаку народила його середня дочка від Ірини Малухіної (Меладзе) Софія. У родині Меладзе з'явився хлопчик, якого назвали Георгієм.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред