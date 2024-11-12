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"Легко судити": колишня дружина покійного Узєлкова відповіла на хейт

Олена Кюпелі
12 листопада 2024, 13:52
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Марина Боржемська опублікувала емоційний пост у соціальній мережі.
В'ячеслав Узєлков, Марина Боржемська із сином
В'ячеслав Узєлков і Марина Боржемська з сином / колаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkov_official, instagram.com/uzelkova.marina

Ви дізнаєтеся:

  • Що написала Марина Боржемська
  • Як вона переживає хейт

Ексдружина покійного українського боксера В'ячеслава Узєлкова Марина Боржемська зіткнулася з хвилею хейту в мережі.

Причиною стало те, що вона нібито відвернулася від колишнього чоловіка, який був тяжко хворий, і те, що її приклад нібито наслідували їхні спільні діти. Тим часом, у день смерті спортсмена і сама Боржемська, і її син Роберт вшанували пам'ять чоловіка у своїх соцмережах.

відео дня

Марина також поділилася, що, незважаючи на всі труднощі та конфлікти в їхніх стосунках, вона вдячна В'ячеславу за їхніх спільних дітей - сина Роберта і доньку Олівію.

Пізніше вона зробила пост на своїй сторінці в Instagram, де відповіла на хвилю ненависті, яка полилася на її сім'ю.

Хто така Марина Боржемська?

Багато хто знав Марину Боржемську, як дружину відомого боксера В'ячеслава Узєлкова. Однак справжня слава до дівчини прийшла 2016 року, коли вона стала тренером у популярному телевізійному проєкті "Зважені та щасливі".
У 1999 році пара одружилася, проте через 22 роки їхній шлюб дав тріщину. За словами Марини, причина розлучення в тому, що їхні шляхи просто розійшлися. А ось сам Слава заявив, що причиною розриву стало його невміння стримувати ревнощі.
Марина сама виховує 14-річного сина Роберта та 11-річну доньку Олівію.

"Ми всі різні, і саме в цій різноманітності наша особливість. Іноді легко судити інших, не знаючи всіх деталей, і особливо дивують коментарі від тих, з ким я навіть не зустрічалася, але хто стверджує, ніби мене добре знає. У кожного з нас є своя правда, своє бачення і переживання, які формують наші переконання. Це нормально, адже наші життєві історії пишуться з дитинства і складаються з впливу батьків, близьких, соціуму та середовища", - пише вона.

За словами Марини, на будь-якому етапі свого шляху люди зустрічають інших людей, і особливо важливо бути уважними до дітей, бо кожне слово, дія та жест мають наслідки. "Діти - це наше майбутнє, вони виростуть і створять атмосферу у своїх сім'ях, у суспільстві, країні та світі", - додає вона.

Боржемська також каже, що протягом цих років вона навчилася захищатися від негативу, усвідомлюючи, що кожне слово відображає внутрішній світ мовця. "Але мої діти ще не готові до цього. Щастя, що в них є я і люди, які завжди стануть на захист, щоб не дозволити чужим словам посіяти зерна жорстокості або ненависті в їхніх серцях", - додала вона.

Стосунки Узелкова з дітьми - що відомо

9 листопада Главред повідомив про те, що помер відомий український боксер і фітнес-тренер В'ячеслав Узелков. Йому було 45 років. Причини смерті поки що невідомі, але з початку року Узелков мав проблеми зі здоров'ям і переніс кілька операцій.

Боксер В'ячеслав Узєлков і його дружина, фітнес-тренерка Марина Боржемська, розлучилися після 22 років у шлюбі, звинувачуючи один одного в аб'юзі та маніпуляціях із дітьми.

Раніше Узелков звинувачував екс-дружину Марину в тому, що вона налаштовує їхніх двох спільних дітей, Роберта й Олівію, проти батька.

Син В'ячеслава Узелкова публічно звернувся до батька в Instagram. Роберт Узелков заявив, що більше не хоче мати справу з батьком через біль, якого той йому завдав.

Марина Боржемська подякувала синові за його сміливість і мудрість, зазначивши, що він відстоює сім'ю та її гідність.

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