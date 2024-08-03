"Не хочу його бачити": син Узєлкова публічно відрікся від батька

Роберт, син Узелкова, публічно засудив поведінку батька і відмовився від нього.

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Марина Боржемська з дітьми не спілкується з В'ячеславом Узелковим / колаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkova.marina, instagram.com/uzelkov_official

Син популярного українського боксера В'ячеслава Узєлкова і його колишньої дружини Марини Боржемської публічно звернувся до свого батька.

На своїй сторінці в Instagram, Роберт відверто написав, як спортсмен ображав його і його сім'ю, а також про те, що насправді ніхто не перешкоджав їхньому спілкуванню.

"Мій батько - В'ячеслав Узелков, і я хочу розповісти, як він виконував свої батьківські обов'язки. Ця людина, крім погроз моїй родині, за ці 5 років нічого не зробила. Обзивати моїх родичів - це нормально для нього, обзивати мене - теж нормально, і навіть обзивати друзів моєї сім'ї - теж нормально. А потім він любить вдавати, що ми його уникаємо і брешемо всім і завжди. Ми завжди були готові йому допомогти, але замість подяки він завжди робив зло. Про те, що мене не пускають до нього, це брехня. Я сам не хочу його бачити за весь той біль, якого він мені завдав. Сподіваюся, що люди, які побачать цей пост і підтримували його, схаменуться...", - написав Роберт у своєму Instagram.

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Хто такий В'ячеслав Узелков? В'ячеслав Узєлков - український боксер у напівважкій ваговій категорії (30 перемог із 34 боїв). Завершив професійну кар'єру у 2014 році. Персональний спортивний тренер, шоумен. Брав участь у телепроектах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

Хлопець також додає, що припиняє повністю спілкування зі своїм батьком і робить акцент на тому, що він особисто пише це повідомлення, а не його мама Марина.

"Сподіваюся, він це побачить також, може, до нього дійде, що його терпіти більше ніхто ніколи не буде. Упевнений, що це він також назве брехнею, але сподіваюся, більше ніколи не почую його голос, не побачу його повідомлення. Батьку, ти зробив усе для того, щоб я від тебе відвернувся, ти зробив мені тільки комплекси і біль. Ну що, тепер знай, що це пише не мама, як ти скажеш, а я", - написав син Узелкова.

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Нагадаємо, раніше Узелков звинувачував Марину в тому, що вона налаштовує їхніх двох спільних дітей, 15-річного Роберта і 12-річну Олівію, проти батька. Тепер же він заявив, що Боржемська стала причиною його сварки з мамою.

Зазначимо, напередодні боксер опублікував селфі з мамою - він вирушив до неї в гості в день її 75-річчя. Крім зворушливих слів про те, як важливо підтримувати зв'язок із батьками, Узєлков непрозоро натякнув, що 20 років шлюбу з Боржемською надовго зруйнували його зв'язок із мамою.

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