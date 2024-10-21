"Війна - це погано": Лайма Вайкуле присоромила росіян

Лайма Вайкуле висловилася на тему війни в Україні.

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Лайма Вайкуле зробила заяву про війну / колаж: Главред, фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Лайма Вайкуле вкотре висловила свою підтримку українцям, які протистоять військовому вторгненню терористичної Росії.

Як розповіла вона в інтерв'ю телеканалу "Дождь", вона ніколи в житті не брехала і Росія напала на Україну не через НАТО.

"У кожної людини є репутація. От ви коли-небудь у житті бачили, щоб я збрехала? А хіба я коли-небудь кому-небудь бажала поганого? Я хочу вам сказати, що те, що зараз відбувається, це ненормально. Ви не можете вірити в те, що напад на Україну - це через НАТО або тому, що інакше б українці напали б на вас, повірте мені", - заявила Вайкуле в інтерв'ю.

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Співачка закликала людей працювати над собою і не втрачати людяності.

"Не втрачайте співпереживання, не ставайте черствими, не думайте, що будь-яка бійка може закінчитися тільки тим, що постраждала одна людина, як правило, страждають обидва. Але зрозумійте, що війна - це погано, тому працюватимемо над любов'ю, працюватимемо над собою і не втратимо ось це співпереживання одне до одного", - пояснила Лайма.

Хто така Лайма Вайкуле? Лайма Вайкуле - латвійська співачка й актриса. У серпні 2018 року, під час гастролей в Одесі, Вайкуле сказала, що не поїде виступати до Криму, який би гонорар їй не запропонували. Пізніше в ефірі телеканала Россия-1 співачка пояснила, що готова відвідати півострів тільки після зняття санкцій.

У лютому 2022 року виступила із засудженням вторгнення Росії в Україну

Вона також розповіла про те, що думає щодо фестивалю Нова хвиля. "Я просто знаю, що це був наказ. І всі програми, не тільки "Нова хвиля", а й КВК, "Юрмаліна" - всі пішли. Це була така політика. Наказ, даний із Кремля: "Валіть швиденько звідси", - розповіла про те, що трапилося, латвійська співачка. - Сьогодні кажуть, що в усьому винна латвійська влада, але це неправда. Я брала участь у "Новій хвилі" до останнього концерту, а потім місто мене просто попросило - "Лайма, чи не можете зробити який-небудь фестиваль?" Так, будь ласка", - додала вона.

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Раніше латвійська співачка Лайма Вайкуле зробила заяву про якість культури країни на болотах, від якої пропагандисти завищали від образи.

Також стало відомо, що пісня Христини Соловій "Тримай" звучала в шоу дружини путініста Пєскова - Тетяна Навка вкрала трек в української співачки і спаплюжила його перекладом на російську мову. Соловій має намір судитися.

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