Камілла поскаржилася на Карла III: як король дратує дружину перед сном

Пара прожила разом багато років і має свої невеликі традиції.

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Король Чарльз і Камілла - багато років разом / колаж: Главред, скріншот із відео

Коротко:

Яку традицію мають монархи

Яка звичка короля дратує Каміллу

Королева Камілла розповіла про незвичайну звичку свого чоловіка, короля Великої Британії Карла III, яка інколи заважає їй відпочивати.

Як пише People, виявляється, навіть у королівській родині не обходиться без побутових дрібниць, здатних вивести з себе, - щоправда, у випадку монаршої пари йдеться про читання книг.

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79-річна Камілла поділилася подробицями їхнього з 77-річним Карлом вечірнього ритуалу. За словами королеви, перед вечерею подружжя любить проводити час за читанням, насолоджуючись тишею та спокоєм.

Король Чарльз III - ще той жартівник / ua.depositphotos.com

Однак іноді ідилію порушує реакція короля на прочитане.

"Ми з чоловіком читаємо перед вечерею. Нам просто подобається сидіти в тиші й читати", - розповіла Камілла.

Вона додала, що інколи, повністю занурившись у власну книгу, несподівано чує, як Карл голосно сміється над чимось прочитаним.

"Це дуже відволікає. Я не можу знову зосередитися на своїй книзі або раптом починаю плакати. Але це чудовий, спокійний час", - зізналася королева.

Король Чарльз / інфографіка: Главред

Незважаючи на цю невеличку особливість, Камілла підкреслила, що спільне читання залишається важливою частиною їхнього повсякденного життя. Для неї книги - не просто спосіб провести вільний час, а джерело знань, натхнення та розуміння навколишнього світу.

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Про особу: король Чарльз III Чарльз III - король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був герцогом Корнуольським і герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол у 2022 році. Як спадкоємець престолу, він чекав на нього довше за будь-кого в британській історії: він був принцом Уельським довше за всіх, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

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