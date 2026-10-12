Камілла поскаржилася на Карла III: як король дратує дружину перед сном

Коротко:
- Яку традицію мають монархи
- Яка звичка короля дратує Каміллу
Королева Камілла розповіла про незвичайну звичку свого чоловіка, короля Великої Британії Карла III, яка інколи заважає їй відпочивати.
Як пише People, виявляється, навіть у королівській родині не обходиться без побутових дрібниць, здатних вивести з себе, - щоправда, у випадку монаршої пари йдеться про читання книг.
79-річна Камілла поділилася подробицями їхнього з 77-річним Карлом вечірнього ритуалу. За словами королеви, перед вечерею подружжя любить проводити час за читанням, насолоджуючись тишею та спокоєм.
Однак іноді ідилію порушує реакція короля на прочитане.
"Ми з чоловіком читаємо перед вечерею. Нам просто подобається сидіти в тиші й читати", - розповіла Камілла.
Вона додала, що інколи, повністю занурившись у власну книгу, несподівано чує, як Карл голосно сміється над чимось прочитаним.
"Це дуже відволікає. Я не можу знову зосередитися на своїй книзі або раптом починаю плакати. Але це чудовий, спокійний час", - зізналася королева.
Незважаючи на цю невеличку особливість, Камілла підкреслила, що спільне читання залишається важливою частиною їхнього повсякденного життя. Для неї книги - не просто спосіб провести вільний час, а джерело знань, натхнення та розуміння навколишнього світу.
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Про особу: король Чарльз III
Чарльз III - король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був герцогом Корнуольським і герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол у 2022 році. Як спадкоємець престолу, він чекав на нього довше за будь-кого в британській історії: він був принцом Уельським довше за всіх, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.
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