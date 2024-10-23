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"Королева німфеток": Христина Соловій розбурхала Мережу неслухняною спідницею

Анна Підгорна
23 жовтня 2024, 22:55
181
Глядачі в перших рядах, схоже, побачили трохи більше, ніж їм би хотілося.
Христина Соловій
Христина Соловій новини - Христину Соловій захейтили за концертний лук / колаж: Главред, фото: instagram.com/soloviyka

Лише місяць тому відбувся суд у справі Христини Соловій та обсценної лексики під час виступу, як співачка примудрилася потрапити в новий скандал. Цього разу причиною бурхливого обговорення в Мережі стало концертне вбрання артистки.

Днями Соловій виступала у Львові, і вийшла на сцену в канарковій сукні в стилі "бебі-долол" з пишною спідницею і білою під'юбницею. Також вона одягла білі шкарпетки і чорні босоніжки.

Обурення у деяких глядачів, а пізніше і користувачів соцмереж, викликала довжина спідниці Христини. На відео, які у своєму блозі в Instagram публікувала і сама артистка, можна розгледіти, що вона ледь прикриває сідниці, а якщо Соловій піднімає ноги, то з цим завданням вбрання справляється вельми плачевно.

відео дня

В Instagram негативні коментарі про лук Христини Соловій, схоже, ретельно видаляються. Однак у Telegram-каналі "Що ти знаєш про Бобула?" зібралася критично налаштована аудиторія, яка все ж висловила своє невдоволення.

"Пожартувала, що взяла так квитки близько, що і білизну видно буде. А це виявилось не жартом", "Королева німфеток", "У мене в подруги й досі трошки моральна травма від попередніх суконь і першого ряду. Шуткуємо, що квитки там треба маркувати "очима Жадана", "Люблю її пісні, але стиль... Ну за що", "Одяг і стиль, як у дешевої радянської ляльки. Хто її вдягав? Наче самодіяльність 80-х", - коментують концертний лук Христини Соловій у Мережі.

Христина Соловій
Христина Соловій новини - Христину Соловій захейтили за концертний лук / колаж: Главред, фото: instagram.com/soloviyka
Христина Соловій
Христина Соловій новини - Христину Соловій захейтили за концертний лук / колаж: Главред, фото: instagram.com/soloviyka

Хто така Христина Соловій?

Христина Соловій - українська співачка, авторка-виконавиця пісень. Відеокліп "Тримай" приніс Христині справжній дебют, увійшовши до списку найпопулярніших українських музичних відео на YouTube. Кліп отримав понад 54 млн. переглядів і зробив співачку призером на премію YUNA-2016 у номінації "Культура і Музика". Христина Соловій - перша артистка, продюсером якої став Святослав Вакарчук.

Христина Соловій
Хто така Христина Соловій / інфографіка: Главред

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