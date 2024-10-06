Розкрито особу ймовірного бойфренда Лесі Нікітюк - ЗМІ

З'явився кандидат на звання головного героя недавніх фото Нікітюк.

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Леся Нікітюк новини - з ким зустрічається Леся Нікітюк / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Українська ведуча Леся Нікітюк вперше за багато років красномовно почала натякати на новий роман. Вранці 6 жовтня вона у своєму блозі в Instagram опублікувала знімок, на якому зображено її обійми з чоловіком із великим тату на спині. Раніше ведуча розповіла, що "хтось увірвався в її життя і в її холодильник".

У Мережі почалося "розслідування" з метою з'ясувати, хто ж виявився загадковим обранцем Нікітюк. Так Telegram-канал "Скандал" припустив, що це Дмитро Бабчук, який служить у ЗСУ.

Військовий має на спині татуювання, яке дуже схоже на те, що належить новому бойфренду ведучої. До того ж вона підписана на чоловіка в Instagram.

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Поки що Леся Нікітюк насолоджується своїм щастям, і чутки про свій ймовірний роман із Дмитром Бабчуком ніяк не коментує.

Дмитро Бабчук хвалиться татуюванням (ліворуч) і Леся Нікітюк із ймовірним бойфрендом (праворуч) / колаж: Главред, фото: instagram.com/special_my_profession, instagram.com/lesia_nikituk

Дмитро Бабчук - ймовірний бойфренд Лесі Нікітюк / instagram.com/special_my_profession

Хто така Леся Нікітюк? Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

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