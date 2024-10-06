На покинутій могилі Григорія Чапкіса з'явився пам'ятник із помилками - подробиці

Легендарного танцюриста і хореографа Григорія Чапкіса не стало в червні 2021 року. Метр був похований на Байковому кладовищі, і тривалий час місце його спочинку виглядало як самотній пагорб землі із засушеними квітами. Через це дітей Чапкіса, Грега та Лілію, нерідко критикували в Мережі.
Нещодавно Грег, який пішов стопами батька і також є танцюристом і хореографом, у своєму блозі в Instagram повідомив, що у Григорія Миколайовича нарешті з'явився гідний пам'ятник. Роки зволікання він пояснив тим, що в нинішніх реаліях складно з-за кордону (Грег уже багато років живе в США, а Лілія в Італії - прим. редактора) контролювати процес встановлення. Відданих помічників у цій справі йому, на жаль, знайти не вдалося.
"Вибач, тату, що так довго. Було важко зробити це з іншого кінця світу в країні, яку розриває війна. Деякі з твоїх "друзів" і колег давали багато порожніх обіцянок, а просто хотіли від нас отримати побільше. Ми з Лілією втратили багато часу через це. Тепер моє серце спокійне", - написав Грег.
Пізніше на сторінці history_of_tombst у TikTok з'явився відеоогляд на пам'ятник Григорія Чапкіса. Це - монументальна споруда з червоного граніту з мармуровою паркетною сценою, портретом Григорія Миколайовича та підписом: "Танець - це життя, живіть танцюючи".
У коментарях до відео багато хто зазначив, що творці пам'ятника припустилися кількох помилок: дата народження замість 24 лютого вказана 24 квітня, а дата смерті - замість 13 червня 13 липня.
Дивіться відео, який вигляд має пам'ятник Григорію Чапкісу:
Хто такий Григорій Чапкіс?
Григорій Чапкіс - український хореограф, Народний артист України (08.02.2010). Керівник Школи танцю Чапкіса. Головний балетмейстер ансамблю бального танцю "Натхнення". Був членом журі шоу "Танці з зірками", головою журі фестивалю "Містерія танцю". Професор кафедри сучасної хореографії факультету хореографічного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв, повідомляє Вікіпедія.
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