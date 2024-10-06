"Починається нова епоха": Олег Винник офіційно повертається на сцену

З'явилася перша афіша концертів артиста-втікача.

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Олег Винник новини - Олег Винник повертається до виступів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/valery_baron

Повернення Олега Винника, який припинив концертну і творчу діяльність на початку повномасштабної війни та виїхав з України, з розряду чуток перейшло в реальність. Голова офіційного фан-клубу співака Валерія Барон повідомила, що він вирушає в тур Європою.

Повідомлення про це з'явилося на сторінці Барон у Facebook. Вона опублікувала посилання на сайт, де можна забронювати квитки на майбутні концерти Олега Винника.

"Починається нова епоха. Я неймовірно рада цій спільній нашій з вами події! Щось велике наближається… З любов'ю до Всіх Вас! "Будь поруч, коли музика знову проникне крізь стіни!" - написала Валерія Барон.

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Перші за час повномасштабної війни концерти Олега Винника відбудуться в Німеччині, Польщі, Чехії та Австрії. Примітно, що Україна в списку країн, які планує відвідати артист із концертами, відсутня.

Афіша майбутніх концертів Олега Винника / tsgpresents.com

Хто такий Олег Винник? Олег Винник - український співак, композитор і автор пісень. Активну кар'єру розпочав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну та обірвав зв'язок з шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв'ю, в якому зізнався, що таке рішення було продиктовано неназваною хворобою.

Хто такий Олег Винник / інфографіка: Главред

Олег Винник - останні новини:

Раніше український музичний продюсер Ігор Кондратюк спрогнозував, чи зможе втікач Олег Винник повернути приязнь українців, якою вона була до початку повномасштабної війни.

Також друг Винника, поет-пісняр і телеведучий Петро Мага, розкрив несподівані подробиці про життя артиста до того, як той став популярним у Німеччині та Україні.

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