Путініст Кіркоров покаявся в гріхах.

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Філіп Кіркоров намагається знайти колишню популярність / колаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100044260682422

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Які гріхи приписав собі Кіркоров

Як він намагається повернути собі популярність

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, вирішив покаятися в гріхах.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, Кіркоров знову пригадав, як народився мертвим із пуповиною навколо шиї: історію, яку він уже колись розповідав публічно, намагаючись підняти свою популярність.

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"Знаєте, що я мертвим народився? Так. Пуповина навколо шиї обмоталася. На світ з'явився не дихаючи. А потім зітхання... і стільки любові обрушилося на мене. Так мене чекали, так мною дорожили. Я ж на півдні ріс, біля моря. Сім'я, дім, сонце і дуже багато любові.... А потім стали йти... спочатку бабуся, потім мама...", - скаржиться путініст.

Крім того, путініст додав, що біль від втрати не вщухає. "Мені досі бракує найближчої людини - мами... І ось залишаєшся ти після такого дитинства майже один і починаєш бігти... Собі кажеш, що за славою, перемогами, а біжиш просто від себе, в нікуди. Так довго я біг, що й уже біг цей набрид. Прийшла нудьга, а нудьга і зневіра - це великий гріх", - лукавить Кіркоров.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, Філіп Кіркоров отримав заборону на в'їзд до деяких країн, оскільки він захоплюється політикою Кремля. Путініст не зможе відвідувати Молдову, а також Литву, оскільки він "несе загрозу нацбезпеці держави, пропагує російські наративи і дає концерти в незаконно окупованому Криму, заперечуючи територіальну цілісність України".

А також нещодавно Філіп Кіркоров звернувся до батьків на честь річниці їхнього весілля. І стало відомо, що у свідоцтві про укладення шлюбу батьків артиста написане прізвище Крикорян, тож Кіркоров - це не справжнє прізвище путініста.

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Хто такий Філіп Кіркоров? Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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