"Дівчинку назвали на мою честь": Кіркоров жорстко зганьбився вигаданою історією

Кіркоров на ходу вигадав історію, в якій двічі сів у калюжу.

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Філіп Кіркоров намагається залишатися популярним/ колаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100044260682422&locale=nl_NL

Російський співак Філіп Кіркоров, який у захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну і їздив розважати окупантів на незаконно окупований Донбас, похвалився геройською історією зі свого життя, яка виявилася абсурдною вигадкою.

Кіркоров розповів, що в нього є досвід приймати пологи. Як розповів співак на відео, він нібито їхав у маршрутці з одного міста в інше і стороння жінка почала народжувати. І сам Кіркоров став приймати у неї пологи.

До слова, у 1990-му році Кіркоров уже брав участь у великих концертах на кшталт "Пісня року", мав власний альбом і навряд чи пересувався маршрутками.

Пізніше він сказав, що дитину назвали на його честь - Філіпом. За секунду він уже забув про брехню і сказав, що це дівчинка, і їй має бути років сорок.

Хоча до цього він зазначав, що історія сталася років "35 тому".

Пізніше він став викручуватися, що дитину назвали чи то "Філіппою", чи то "Філіппіною", але всім було очевидно, що путініст просто бреше.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, Філіп Кіркоров отримав заборону на в'їзд до деяких країн, оскільки він захоплюється політикою Кремля. Путініст не зможе відвідувати Молдову, а також Литву, оскільки він "несе загрозу нацбезпеці держави, пропагує російські наративи і дає концерти в незаконно окупованому Криму, заперечуючи територіальну цілісність України".

А також нещодавно Філіп Кіркоров звернувся до батьків на честь річниці їхнього весілля. І стало відомо, що у свідоцтві про укладення шлюбу батьків артиста написане прізвище Крикорян, тож Кіркоров - це не справжнє прізвище путініста.

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Хто такий Філіп Кіркоров? Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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