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Пухлина: мати Кім Кардаш'ян поділилася тривожними новинами

Олена Кюпелі
9 травня 2024, 21:10
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Кріс Дженнер розповіла, що лікарі виявили пухлину.
Мати клану Кардаш'ян повідомила про пухлину
Мати клану Кардаш'ян повідомила про пухлину / Колаж Главред, скріншот Page Six

Мати Кім Кардаш'ян - Кріс Дженнер розповіла, що лікарі виявили пухлину і кісту.

Про це йдеться в трейлері нового випуску шоу "Кардаш'яни", пише Page Six.

У новому трейлері п'ятого сезону популярного шоу матріарх клану Кардаш'ян-Дженнер розповіла дочкам про результати нещодавньої медичної консультації.

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Її можна побачити сидячою поруч зі своїм хлопцем Корі Гемблем, коли вона ділилася новинами з Хлоєю Кардаш'ян, Кендалл і Кайлі Дженнер.

"Мені зробили сканування", - каже 68-річна Дженнер у кліпі, стримуючи сльози. "Вони виявили кісту і невелику пухлину", - каже вона.

Ця новина застала її дочок зненацька: 39-річну Хлою можна побачити з порожнім поглядом на обличчі.

У першому тизері не було дано жодних додаткових подробиць, а це означає, що поки невідомо, чи є пухлина злоякісною.

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Нагадаємо, раніше Кардаш'ян потрапила в скандал. Зокрема, вона отримала негативну реакцію за те, що виставила "брудну" сумку Hermès Birkin на сімейному сайті перепродажу під назвою Kardashian Kloset.

Раніше також стало відомо про те, що вже майже 20 років світська левиця і бізнесвумен Кім Кардаш'ян страждає на невиліковне аутоімунне захворювання- псоріаз. Над кланом знаменитостей часто жартують через любов до фотошопу, але свою хворобу Кім показує без прикрас.

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