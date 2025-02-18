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"Довгоочікуване диво": Ірина Сопонару оголосила про поповнення в родині з іноземцем

Еліна Чигис
18 лютого 2025, 08:21оновлено 18 лютого, 10:22
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Ірина Сопонару дуже щаслива від змін у житті.
Ірина Сопонару
Ірина Сопонару зробила важливий крок / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Сопонару

Ви дізнаєтеся:

  • Ірина Сопонару взяла кота з притулку
  • Що трапилося з твариною раніше

Українська відома акторка Ірина Сопонару розповіла шанувальникам, що у неї поповнення в родині.

На своїй сторінці в Instagram Ірина повідомила, що взяла до себе кота з притулку для тварин у Черкасах. Щоб забрати домашнього вихованця Сопонару приїхала разом зі своїм чоловіком Різом. До речі, кота звати Вітек.

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"Вітайте! У нас поповнення. Сьогодні він став частиною сім'ї", - написала акторка.

Ірина Сопонару обзавелася котом
Ірина Сопонару обзавелася котом / фото: скрін instagram.com, Ірина Сопонару

Як стало відомо з інформації благодійної організації "Animal help Cherkassy", попередні господарі кота викинули його з вікна багатоповерхового будинку, але волонтери врятували тварину.

"Довгоочікуване диво в нашому притулку! Коли ми отримали повідомлення від пані Ірини, ми не повірили своїм очам... Історія Вітька - це біль і зрада, яку важко уявити... Його викинули з восьмого поверху. Лише диво і небайдужість перехожих, які виявилися підписниками нашого притулку, врятували йому життя. Вітька доставили в лікарню з розривом піднебіння, відламаною задньою лапою, забоєм легенів і серця. Сьогодні Вітек - абсолютно здоровий і щасливий - поїхав у сім'ю до Ірини Сопонару, де на нього вже чекає ще один котик і справжня любов", - зазначили в організації.

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Хто така Ірина Сопонару?

Ірина Сопонару - українська актриса, комік, ведуча. Найбільш відома участю в гумористичних шоу "Жіночий квартал" і "Ліга сміху", і в скетч-комедії "Країна У". Веде власний Youtube-канал SoponaruTV.

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