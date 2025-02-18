Позитив розкрив деталі, як пройшли пологи дружини: "Я був, все бачив"

Завгородній також розповів, як вони спершу планували назвати дитину.

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Позитив розповів про пологи дружини і розкрив можливе ім'я доньки / колаж: Главред, фото: instagram.com/positiff

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27 грудня Юлія Сахневич народила Позитиву доньку

Музикант був присутній на пологах

Він поділився, як усе пройшло, і розповів, як він і Юлія могли назвати дівчинку

Напередодні Нового року-2025 Олексій 'Позитив' Завгородній уперше став батьком. Його дружина, танцівниця Юлія Сахневич, подарувала артисту доньку Марію.

Про те, що в них з'явилася дитина, пара повідомила лише через два з гаком тижні після її появи. Як проходили пологи у дружини Позитив розповів нещодавно в інтерв'ю для проєкту "Ранок у великому місті".

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Співак зазначив, що був присутній на пологах, підтримував Юлію і спостерігав за появою на світ Марії. "Пологи минули кльово. Я був, все бачив. Якщо хтось каже, що це жахливо, то я був найкращою підтримкою для дружини. Я був присутній весь час і зробив гарно свою роботу. Я збоку все бачив. Дуже було все швидко. Юля молодець!" - поділився він.

Також Завгородній зізнався, що він і Сахневич до останнього сумнівалися, як назвати доньку. У них у запасі було два імені - Олівія та Марія. Однак сумніви відпали, щойно малятко з'явилося на світ.

"У нас були дуже цікаві імена, наприклад, Олівія. Як варіант, була Марія, бо саме було Різдво. Ми дивимося з Юлею на неї, і я такий, яка ж вона Олівія?! Це Машка!" - розповів Позитив.

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Хто такий Позитив? Олексій Завгородній, більш відомий під псевдонімом Позитив - український співак і композитор, автор пісень, музичний продюсер і актор. Колишній учасник дуету "Время и Стекло". Співпрацював із Потапом і продюсерським центром MOZGI Entertainment. Брав участь у проєктах "Голос. Діти" (як зірковий тренер разом із Надею Дорофєєвою; 4 сезон) і "Танці з зірками-7".

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