Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Українська красуня Катерина Тишкевич: "На московських акторів ставили наші продюсери"

Олена Кюпелі
28 лютого 2025, 14:57оновлено 28 лютого, 16:09
203
"Українська Моніка Белуччі" розповіла про те, як зверталась до російських колег та про те, що для неї недопустимо під час війни.
Катерина Тишкевич розповіла про своє життя, плани на майбутнє та про власне бачення професії
Катерина Тишкевич розповіла про своє життя, плани на майбутнє та про власне бачення професії / Коллаж Главред

Українська красуня, телеведуча і зірка, яка знімалася у багатьох мелодрамах, серіалах і кінопроектах, та, яка минулого року перелякала своїх шанувальників важкою хворобою та фото із лікарняного ліжка Катерина Тишкевич, розповіла про те, як знімалася з російськими акторами та про що просила їх у перші дні війни.

Актриса в інтерв'ю Главреду розповіла про те, що є недопустимим у часи війни, та з ким вона більше ніколи в житті не стане в кадр, та які має мрії і плани на майбутнє.

Катерина Тишкевич
Катерина Тишкевич / Фото надані особисто

відео дня

Як ваше здоровʼя, Катерино? Ми всі сильно перехвилювалися за вас наприкінці 2023 року. Чи маєте ви прогрес у лікуванні хронічного головного болю?

Я продовжую лікування досі. Десять років хронічного головного болю, вилікувати складно, як і будь яке серйозне хронічне захворювання.

Але одній клініці Києва вже вдалося досягти прекрасного стійкого результату.

Це перший центр, де мені не казали про психосоматику, а назвали чіткі механізми в тілі, які викликають ці болі.

Зараз працюємо над відновленням функції нервів і сподіваюсь, зможемо зовсім мене віликувати, вже дуже скоро. Безмежна вдячна усім за підтримку, і що чекаєте мене на екранах.

Катерина Тишкевич
Катерина Тишкевич / Фото надані особисто

Катерино, які у вас творчі плани на наступний рік? Чи є роль чи проект, про який ви мрієте?

Я нарешті краще себе почуваю, тому готова ходити на проби у нові проєкти. Дуже скучила за знімальним майданчиком, тому буду рада будь якій цікавій пропозиції і, не важливо, буде це комедія або мелодрама. Особливо хочеться зіграти нову яскраву антагоністку, в таких ролях зазвичай набагато більша палітра фарб, які можна використати.

У кожній професії є свої задачі і виклики на час війни. Що можна вважати викликом у професії артиста? Що можна вважати місією українського актора?

Задача актора у виставі чи у кіно, зіграти так, щоб глядач пішов вже ІНШИМ, після перегляду. Зачепити струни душі, викликати бажання до самоаналізу у власному житті, підштовхнути переосмислити щось важливе або надихнути на щось прекрасне. Під час війни, це стає ще більш відповідальною місією.

Наш глядач - це українці, які зараз дуже вразливі, часто ментально розчавлені, загублені та із розбитими серцями.

Робота з такими людьми, має проходити ще тонкіше, обережніше і в чомусь активніше, бо змусити сміятися тих, хто в смутку, завжди складніше і, звісно, що це набагато більш енергозатратно для самого актора.

Катерина Тишкевич
Катерина Тишкевич / Фото надані особисто

Як ви думаєте, чи ті актори з РФ, які знімалися тут до війни, а потім підтримали терориста Путіна, насправді вірять в наративи, що поширює росТБ? Чи просто грають свої ролі? Той самий Батирєв, який багато бував в Україні і точно бачив, що нема ніяких нацистів... Що б ви йому сказали, якби побачили його особисто?

Ті з них, що часто знімались тут, звісно ж не вірять. І це найстрашніше. На московських акторів робили ставки наші продюсери, їм платили гонорари, часом у 5 разів більше, за наші. Їх райдери були набагато ширшими і канали погоджувались на усі умови. Батирєва це стосується в першу чергу - він знімався тут безвилазно більше пʼяти років. І звісно, що коли почалось повномасштабне вторгнення, він був першим, до кого я звернулась, щоб попросити розголосу.

Тоді ми всі були наївні, що там просто "не в курсі", який жах відбувається. Він мені не відповів. А через пару днів виклав пост із георгіївською стрічкою.

Катерина Тишкевич про Батирєва
Катерина Тишкевич про Батирєва / Фото надані особисто

Думаю, що якби ми побачились, він би виправдовувався, що переживав за сина, що боявся його втратити і тому повів себе саме так. Він зробив свій вибір, який мені важко зрозуміти.

Знаю тільки, що я ніколи не встану у один кадр ані з ним, ані з Байрак.

Публічність під час війни і соцмережі: що би Катерина Тишкевич ніколи не опублікувала в соціальній мережі?

Цікаве питання…Я сильно проти інфоциганства та будь-якого продажу повітря. Зараз соцмережі переповнені цим. Справжні спеціалісти часто страждають синдромом самозванця, в той час як аматори, вже кличуть себе професіоналами і продають курси. Мабуть, грошової медитації, ви у мене на сторінці не побачите ніколи.

Катерина Тишкевич - українська Моніка Белуччі
Катерина Тишкевич - українська Моніка Белуччі / Фото надані особисто

Чи думали ви колись, змінити професію?

Так, думала. Але потім зрозуміла, що просто хочу опановувати другу. Психологія дуже дотична до моєї основної професії і якщо отримати освіту, вона допоможе у акторстві також.

Звісно, зараз це звучить попсово - "хочу бути психологом", але справа у тому, що реально крутих профі із когнітивно-поведінкової терапії - дуже мало. А нам ой як потрібні такі фахівці. Цей напрямок вирішує багато проблем, з якими вже стикнулись, і буде стикатися суспільство після закінчення війни.

Що вас розслабляє і знімає стрес після чергової жахливої ночі, влаштованою РФ? Книга? Фільм? Смачна їжа?

Книжки після таких ночей читаються важко. А от заліпнути в серіал, разом із Валіком (Валентин Томусяк - чоловік актриси - авт.) та піцою, то дуже допомагає відключитися від нашого сьогодення. Але, надовго втікати не варто. Якісно проживати життя у цій реальності, буває важко, але ми мусимо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Відстрочку від мобілізації отримала ще одна категорія: деталі від Міноборони

Відстрочку від мобілізації отримала ще одна категорія: деталі від Міноборони

16:57Україна
Гарантії безпеки від США можуть бути приховані в тексті угоди - Стефанчук

Гарантії безпеки від США можуть бути приховані в тексті угоди - Стефанчук

16:00Україна
Армія КНДР штурмує хвилями по 50 осіб, ЗСУ адаптувалися до цієї тактики – військовий

Армія КНДР штурмує хвилями по 50 осіб, ЗСУ адаптувалися до цієї тактики – військовий

15:33Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Хитрі європейці завжди ставлять пляшки з водою біля дому: в чому причина

Хитрі європейці завжди ставлять пляшки з водою біля дому: в чому причина

"Ми з Настею закінчили": Потап дав нове інтерв'ю не в Україні

"Ми з Настею закінчили": Потап дав нове інтерв'ю не в Україні

Вперше за 4 роки: в Україні рекордно подешевшав популярний овоч

Вперше за 4 роки: в Україні рекордно подешевшав популярний овоч

Потужна магнітна буря у 7 балів вдарила в Україні: як вона вплине на здоров’я

Потужна магнітна буря у 7 балів вдарила в Україні: як вона вплине на здоров’я

Одружився і отримує нове громадянство: ексжінка Кензова розповіла, де він зараз

Одружився і отримує нове громадянство: ексжінка Кензова розповіла, де він зараз

Останні новини

17:00

Загадка для найгеніальніших: знайдіть зайву тварину за 3 секунди

16:57

Відстрочку від мобілізації отримала ще одна категорія: деталі від Міноборони

16:27

Експерт про затримання російських виконавців-смертників: СБУ працює на випередження

16:25

"Національні Збірні України з Хокею на траві буде допущено до всіх міжнародних змагань" - начальник Сумської ОВА Артюх

16:23

Авокадо дозіріє за 24 години: експерти зізналися, як швидко зробити плід м'яким

Надра в обмін на безпеку: чи піде Трамп війною проти Путіна – РозумнийНадра в обмін на безпеку: чи піде Трамп війною проти Путіна – Розумний
16:00

Галкін показав доньку Лізу з чорним волососсям

16:00

Гарантії безпеки від США можуть бути приховані в тексті угоди - Стефанчук

15:33

Армія КНДР штурмує хвилями по 50 осіб, ЗСУ адаптувалися до цієї тактики – військовий

15:33

Чи можна дарувати на день народження годинник: відповідь священникаВідео

Реклама
15:31

По 2 кг з куща: експерти розкрили найефективніші способи посадки картоплі

15:14

Українська Прем'єр-Ліга повертається: дивись матчі на Київстар ТБ новини компанії

15:08

Контрудари ЗСУ змушують відступати: воїни відтіснили ворога біля важливого міста

14:57

Українська красуня Катерина Тишкевич: "На московських акторів ставили наші продюсери"

14:48

Спалили техніку РФ дотла: ЗСУ підірвали бронеколону росіян на сходіВідео

14:40

Масниця на ВДНГ: 1–2 березня їмо, співаємо, весну зустрічаємо новини компанії

14:25

"Прорив" росіянами кордону в Сумській області: у ЦПД пояснили, що відбувається

14:12

Мало хто здогадується: що означає літера "Е" на екрані телефона

14:11

"Це немислимо": Орбан істерить через плани вступу України до ЄС

14:07

М'язистий Цимбалюк розбурхав шанувальниць: сміливі фото

14:04

Поліція посилює контроль: за яке порушення вводять нові штрафи до 40 тис грн

Реклама
14:01

Гороскоп на завтра 1 березня: Дівам - збагачення, Рибам - здійснення мрії

13:40

1 березня: яке церковне свято, день ангела і чому не можна прати

13:36

Потужні вибухи та яскрава детонація: знищено склад термобаричних боєприпасів РФВідео

13:34

Загадка, яка "зламає мозок": треба правильно порахувати дні

13:02

Більшість робить помилку: де не варто кріпити тримач для телефону в авто

13:00

Міфи та правда про пальне: чому вигідніше заправлятися якісним паливом? новини компанії

12:56

Індексація пенсій у 2025 році: які пенсіонери залишаться без доплат у березні

12:56

"Ця пісня виграє": Потап підтримав скандального учасника Євробачення 2025

12:54

Уряд закрив систему "Шлях" для водіїв, які перевозять гумвантажі

12:44

Україну накриє атмосферний фронт: у яких областях будуть сніг і дощ

12:18

"Є ризик опинитися в крижаній воді": Дмитро Комаров в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів про дорогу на острів Зміїний

12:10

Що садити першим на городі: головні поради для дачниківВідео

11:59

Виробник ракет ППО NASAMS створює компанію в Україні - Euractiv

11:56

"Це спадщина, яку я з любов'ю залишаю майбутнім поколінням": Михайло Поплавський презентував понад 60 своїх книгВідео прес-реліз

11:51

Трамп і Зеленський сьогодні зустрінуться в Білому домі: в ОП розкрили деталі візиту

11:28

"Я зрозумів, що ми втрачаємо": Комаров вийшов на зв'язок на тлі чуток про розлучення

11:19

У ЦПД пояснили, у чому план Трампа щодо Росії та до чого тут Китай

11:11

Вийде смачним і наваристим: в якій послідовності класти овочі в борщ

11:06

"Путіна заманюють у пастку": Подоляк упевнений, що США хочуть "дотиснути Росію"

10:58

Будуть сніг, дощ і туман: в Україні різко зміниться погода

Реклама
10:45

Що робити після зґвалтування: покрокова інструкція від фонду "Сильні" актуально

10:36

Китайський гороскоп на завтра 1 березня: Бикам - розчарування, Собакам - сварки

10:30

РФ запустила по Україні понад 200 дронів: постраждали чотири області

10:26

Скільки води витрачає посудомийна машина: неочікувана цифра

10:24

Алсу застукали в обіймах одруженого чоловіка в лісі

10:18

РФ не збирається йти на територіальні поступки: в ISW розкрили задум Путіна

10:09

"Не присутній": зрадниця Корольова заговорила про розставання з чоловіком

09:56

"Вимушений крок": у Мінкульті пообіцяли відновити виїзд діячів культури

09:51

Ігор Коломойський продовжуватиме оскарження націоналізації "ПриватБанку", - адвокат

09:39

Потужна магнітна буря у 7 балів вдарила в Україні: як вона вплине на здоров’я

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти