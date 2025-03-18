Євробачення-2025: місце України в рейтингу лідерів та головні конкуренти

Коротко:
- Становище України на Євробаченні-2025 стабілізувалося
- Хто зараз є конкурентом українських конкурсантів
До старту музичного конкурсу Євробачення-2025 залишилося два місяці. З кожним тижнем, що наближає учасників та єврофанів до грандіозного свята музики в Базелі, Швейцарія, зростає увага до рейтингів потенційних переможців змагання.
За даними букмекерів, Україна нарешті змогла закріпитися серед лідерів, і вже другий тиждень тримається в топ-10. Утім, у відсотковому співвідношенні шанси українських конкурсантів на перемогу в Євробаченні-2025 оцінюють лише у 2%.
Такий самий відсоток у Бельгії та Албанії - головних конкурентів України на Євробаченні наразі. Албанія почала брати участь у конкурсі на рік пізніше за нашу країну, але такими ж успіхами, як Україна, похвалитися не може.
На відміну від України, на рахунку Албанії немає жодної перемоги: найкращий результат країни на Євробаченні - 5 місце у 2012 році. Найгірший результат - 17-те місце в півфіналі (2007 рік).
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Євробачення-2025 - останні новини:
Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, поїдуть на Євробачення в Базель у травні.
Також Тіна Кароль, яка брала участь у Євробаченні 2006 року і була музичним продюсером Національного відбору 2025-го, розкрила умови, за яких готова знову поїхати на Євробачення від України.
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Євробачення-2025
Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.
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