Ще одна українська актриса бореться за життя в реанімації

Актрисі стало погано під час підготовки до її власного творчого вечора.

https://glavred.net/starnews/eshche-odna-ukrainskaya-aktrisa-boretsya-za-zhizn-v-reanimacii-10640951.html Посилання скопійоване

Раїса Недашковська опинилася в реанімації / Колаж Главред, фото Вечірній Київ

Коротко:

Що трапилося з актрисою

З якими симптомами вона потрапила до лікарні

Українська актриса театру і кіно, народна артистка України Раїса Недашковська бореться за життя.

Як повідомляє видання Обозреватель, до реанімації київської лікарні акторка потрапила у свій день народження 17 лютого у столичному Будинку кіно мав відбутися творчий вечір на честь іменинниці, однак привітання на святі отримувала від її імені рідна сестра акторки.

відео дня

Вона розповіла виданню, що наразі стан акторки вдалося стабілізувати, проте вона все ще перебуває в лікарні.

"Раєчці стало погано, коли її фарбували, робили макіяж для творчого вечора. Вона несподівано втратила свідомість. Приїхала "швидка", відвезли в Жовтневу лікарню. Якийсь час вона перебувала в реанімації, проте вчора вже була переведена у звичайну палату, стан стабілізувався. Скільки сестра перебуватиме під наглядом лікарів, поки що невідомо", - каже вона.

Сестра акторки також додає, що наразі невідомо, що стало причиною такого різкого погіршення самопочуття акторки: "Вона діабетик, тому припускаю, що міг підвищитися рівень глюкози в крові. Є також проблеми з тиском, що теж могло вплинути на самопочуття. Зараз, коли стан вдалося стабілізувати, лікарі хочуть провести детально. Напередодні дня народження вона спіткнулася у квартирі, впала, сильно забилася, проте запевняла нас, що все буде добре".

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що українська відома актриса Валерія Олейникова перебуває в реанімації. Валерія в критичному стані, але діагноз ще не встановлено. Попередньо, у актриси DRESS-синдром і герпесний менінгіт.

Раніше Тоня Матвієнко розповіла, яке в неї сімейне життя з українським співаком Арсеном Мірзояном. Також співачка впевнена, що у стосунках важливо говорити про те, що не так, щоб над цим працювати.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред