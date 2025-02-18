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"Лікарі борються за життя": українська актриса в реанімації в критичному стані

Еліна Чигис
18 лютого 2025, 11:34
515
Лікарі почали боротьбу за життя Валерії Олейникової.
Валерія Олейнікова
Валерія Олейникова - проблеми зі здоров'ям / колаж: Главред, фото: instagram.com, Валерія Олейникова

Ви дізнаєтеся:

  • Валерія Олейникова потрапила в реанімацію
  • Актриса у критичному стані
  • Який діагноз припускають лікарі

Українська відома акторка Валерія Олейнікова перебуває в реанімації.

За інформацією організації "Сучасне українське кіно", Валерія в критичному стані, але діагноз ще не встановлено. Попередньо, у акторки DRESS-синдром і герпесний менінгіт.

відео дня

Сама акторка не виходила на зв'язок із фанатами, а організація відкрила збір для допомоги.

"Наша актриса Валерія Олейникова, яку ви знаєте як Моріку з фільму "Ля Палісіада", зараз у реанімації! У неї критичний стан, і вже четверту добу лікарі борються за її життя. Остаточного діагнозу поки що немає, є попередні припущення: DRESS-синдром і герпесний менінгіт", - написали в повідомленні.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, Тоня Матвієнко розповіла, яке у неї сімейне життя з українським співаком Арсеном Мірзояном. Також співачка впевнена, що у стосунках важливо говорити про те, що не так, щоб над цим працювати.

Ще Андрій Данилко, який багато років був членом журі на Нацвідборах на конкурс Євробачення, лаконічно розповів, чи сподобався йому він цього року.

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Хто така Валерія Олейникова?

Валерія Олейникова - акторка народилася 1982 року в місті Волочиськ (Хмельницька область). Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю "акторська майстерність".

На її рахунку безліч епізодичних ролей і ролей другого плану у фільмах і серіалах. Найвідоміша роль останніх років - у фільмі "У Палісіада".

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