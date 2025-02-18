"Лікарі борються за життя": українська актриса в реанімації в критичному стані

Лікарі почали боротьбу за життя Валерії Олейникової.

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Валерія Олейникова - проблеми зі здоров'ям / колаж: Главред, фото: instagram.com, Валерія Олейникова

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Валерія Олейникова потрапила в реанімацію

Актриса у критичному стані

Який діагноз припускають лікарі

Українська відома акторка Валерія Олейнікова перебуває в реанімації.

За інформацією організації "Сучасне українське кіно", Валерія в критичному стані, але діагноз ще не встановлено. Попередньо, у акторки DRESS-синдром і герпесний менінгіт.

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Сама акторка не виходила на зв'язок із фанатами, а організація відкрила збір для допомоги.

"Наша актриса Валерія Олейникова, яку ви знаєте як Моріку з фільму "Ля Палісіада", зараз у реанімації! У неї критичний стан, і вже четверту добу лікарі борються за її життя. Остаточного діагнозу поки що немає, є попередні припущення: DRESS-синдром і герпесний менінгіт", - написали в повідомленні.

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Хто така Валерія Олейникова? Валерія Олейникова - акторка народилася 1982 року в місті Волочиськ (Хмельницька область). Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю "акторська майстерність". На її рахунку безліч епізодичних ролей і ролей другого плану у фільмах і серіалах. Найвідоміша роль останніх років - у фільмі "У Палісіада".

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