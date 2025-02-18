"Лікарі борються за життя": українська актриса в реанімації в критичному стані

Ви дізнаєтеся:
- Валерія Олейникова потрапила в реанімацію
- Актриса у критичному стані
- Який діагноз припускають лікарі
Українська відома акторка Валерія Олейнікова перебуває в реанімації.
За інформацією організації "Сучасне українське кіно", Валерія в критичному стані, але діагноз ще не встановлено. Попередньо, у акторки DRESS-синдром і герпесний менінгіт.
Сама акторка не виходила на зв'язок із фанатами, а організація відкрила збір для допомоги.
"Наша актриса Валерія Олейникова, яку ви знаєте як Моріку з фільму "Ля Палісіада", зараз у реанімації! У неї критичний стан, і вже четверту добу лікарі борються за її життя. Остаточного діагнозу поки що немає, є попередні припущення: DRESS-синдром і герпесний менінгіт", - написали в повідомленні.
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Хто така Валерія Олейникова?
Валерія Олейникова - акторка народилася 1982 року в місті Волочиськ (Хмельницька область). Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю "акторська майстерність".
На її рахунку безліч епізодичних ролей і ролей другого плану у фільмах і серіалах. Найвідоміша роль останніх років - у фільмі "У Палісіада".
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