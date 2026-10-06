У справі про смерть Хайден Панеттьєрі з’явилися нові приголомшливі подробиці

ЗМІ опублікували розшифровку розмови з диспетчерами рятувальної служби.

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Хайден Панеттьєрі померла від зупинки серця / колаж: Главред, фото: instagram.com, Хайден Панеттьєрі

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Які подробиці стали відомі громадськості

Що робили люди, які були поруч у момент смерті актриси

У розслідуванні смерті Хайден Панеттьєрі з'явилися нові подробиці.

Як пише Radar online, поліція вивчила дії людей, які перебували поруч з актрисою в момент трагедії, а нещодавно опубліковані записи екстрених служб дозволяють відтворити події буквально по хвилинах.

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16 серпня екстрені служби отримали виклик із житлового комплексу Judson Mill у Грінвіллі, штат Південна Кароліна. У повідомленні йшлося про людину без свідомості, яка не дихає. Диспетчер класифікував ситуацію як зупинку серця або дихання.

Хайден Панеттьєрі померла від передозування / фото: instagram.com, Хайден Панеттьєрі

Виклик надійшов приблизно о 13:51, а перші рятувальники прибули менш ніж за три хвилини. Пожежники та медики одразу почали проводити серцево-легеневу реанімацію та розширені реанімаційні заходи. Однак врятувати 36-річну актрису не вдалося. Панеттьєрі офіційно визнали померлою близько 14:31.

Особливу увагу слідчі приділили людям, які перебували поруч з актрисою. На момент прибуття екстрених служб у квартирі перебували її колишній хлопець Брайан Хікерсон та його брат Зак. Згідно з поліцейськими документами, брати повідомили про те, що сталося, та брали участь у спробах надати Панеттьєрі допомогу.

Після смерті актриси правоохоронці також перевірили Хікерсона та його брата. При цьому на даний момент їм не висували звинувачень у зв’язку зі смертю Панеттьєрі. Раніше повідомлялося, що поліція вивчала записи з камер спостереження, а також електронні пристрої, які могли допомогти відтворити події, що передували трагедії.

Хайден Панеттьєрі намагалися реанімувати / фото: instagram.com, Хайден Панеттьєрі

Смерть актриси спочатку розслідувалася як раптова зупинка серця. Пізніше токсикологічна експертиза встановила наявність у її організмі кількох речовин, зокрема фентанілу. Офіційно смерть було визнано випадковою, а ознак травми, які могли б призвести до летального результату, виявлено не було.

Однак нові документи додали подробиць до картини останніх хвилин життя зірки. Розслідування обставин її смерті триває, а близькі Панеттьєрі, як і раніше, вимагають відповідей на питання про те, що сталося перед трагедією.

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Про особу: Хайден Панеттьєрі Хайден Панеттьєрі - американська актриса та співачка. У 11 років отримала премію молодого актора за роль Шеріл Йост у діснеївському фільмі "Згадуючи титанів". Другу премію вона отримала за роль Клер Беннет у серіалі "Герої". З 2012 по 2016 рік вона грала роль співачки Джульєтти Барнс у телесеріалі "Нешвілл", яка принесла їй номінації на премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль другого плану у 2012 та 2013 роках.

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