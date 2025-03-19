У Мінкульті назвали два колективи, яким можна виїжджати за кордон

Тепер два музичні колективи зможуть виїжджати за кордон.

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Мінкульт визнав два колективи критично важливими / Колаж Главред, фото boomboxfamily, bezobmezhen

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Мінкульт обрав два критично важливих колективи

У чому їхня важливість

Міністерство Культури України в контексті заборони на виїзд за кордон українським артистам-чоловікам, виділило два музичні гурти, які не потрапили під нові правила.

На офіційному сайті відомства зазначено, що згідно з новим наказом, два українські колективи визнані критично важливими для України. Зокрема, вони важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

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Бумбокс може давати концерти за кордоном / Фото Instagram/boomboxfamily

Такий статус отримали гурти - "Без обмежень" та "Бумбокс". Саме ці два колективи відповідають вимогам.

Без обмежень також зможе виступати за кордоном / Instagram/bezobmezhen

Рішення Мінкульту - що відомо

Нововведення Мінкульт запровадив, щоб запобігти зловживанням. Річ у тім, що цьому передувало те, що близько 20% виконавців чоловічої статі призовного віку раніше виїхали за кордон і не повернулися.

Як повідомляв Главред, відомий український співак і музикант Дмитро Шуров (Pianoбой) розповів про те, що український Мінкульт не випустив його в гастрольний тур Європою.

У пресслужбі міністерства культури та стратегічних комунікацій повідомили, що рішення про заборону виїзду за кордон військовозобов'язаних діячів культури та медійників є тимчасовим. Її відновлять після рішення уряду.

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