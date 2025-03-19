У Мінкульті назвали два колективи, яким можна виїжджати за кордон

Коротко:
- Мінкульт обрав два критично важливих колективи
- У чому їхня важливість
Міністерство Культури України в контексті заборони на виїзд за кордон українським артистам-чоловікам, виділило два музичні гурти, які не потрапили під нові правила.
На офіційному сайті відомства зазначено, що згідно з новим наказом, два українські колективи визнані критично важливими для України. Зокрема, вони важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Такий статус отримали гурти - "Без обмежень" та "Бумбокс". Саме ці два колективи відповідають вимогам.
Рішення Мінкульту - що відомо
Нововведення Мінкульт запровадив, щоб запобігти зловживанням. Річ у тім, що цьому передувало те, що близько 20% виконавців чоловічої статі призовного віку раніше виїхали за кордон і не повернулися.
Як повідомляв Главред, відомий український співак і музикант Дмитро Шуров (Pianoбой) розповів про те, що український Мінкульт не випустив його в гастрольний тур Європою.
У пресслужбі міністерства культури та стратегічних комунікацій повідомили, що рішення про заборону виїзду за кордон військовозобов'язаних діячів культури та медійників є тимчасовим. Її відновлять після рішення уряду.
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