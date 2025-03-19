Дочку Віри Брежнєвої затримали на кордоні

Сара Кіперманн потрапила в неприємності в аеропорту і майже пропустила свій рейс.

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Сара Кіперманн потрапила в неприємності / Колаж Главред, фото Instagram/daisylaisyyyyy

Коротко:

Що трапилося із Сарою Кіперманн

Як вирішилася ситуація

Дочка української співачки Віри Брежнєвої Сара Кіперман, потрапила в неприємності в аеропорту.

Як написала вона на своїй сторінці в Telegram, у неї з самого ранку "одні трабли". "Приїхали пізно в аеропорт; немає візи, зробили онлайн візу, не правильно", - скаржиться вона.

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Сара Кіперманн потрапила в неприємності / Фото Instagram/daisylaisyyyyy

За словами 15-річної Кіперман, вона ледь не пропустила свій рейс, оскільки неправильно оформила візу.

Сара Кіперманн потрапила в неприємності / Фото Instagram/daisylaisyyyyyy

"Плачу штраф €650. А могли б бути нові капці", - поскаржилася дочка знаменитості.

Сара Кіперманн потрапила в неприємності / Фото Instagram/daisylaisyyyyy

Пізніше вона також опублікувала короткий "апдейт" щодо ситуації, де повідомила своїм підписникам, що на рейс вона все таки встигла.

Сара Кіперманн потрапила в неприємності / Фото Instagram/daisylaisyyyyy

У Віри Брежнєвої є двоє дітей від різних чоловіків: 23-річна Соня від підприємця Віталія Войченка і 15-річна Сара від бізнесмена Михайла Кіпермана. Старша донька Віри Брежнєвої, яка засудила Росію за військовий напад на Україну, носить прізвище не біологічного батька, а вітчима Кіпермана, який її виховував.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно дочка Віри Брежнєвої Сара Кіперман зізналася, що навчається в Женеві. Також Сара зазначила, що своїми професіями мрії вона вважає зовсім не дизайн, а справу криміналістів, детективів і судмедекспертів. Втім, у дівчини є в запасі ще кілька років, щоб остаточно визначитися, чим вона хоче займатися в житті.

А також раніше Віра Брежнєва заінтригувала фанатів новим знімком і натякнула на новий роман. На своїй сторінці в соцмережах Брежнєва показала знімок, на якому видно її ногу в туфлях-човниках і поруч чоловічу ногу в коричневому черевику.

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Хто така Віра Брежнєва? Віра Брежнєва - українська співачка, актриса і бізнесвумен. Колишня учасниця поп-групи ВІА Гра (2003-2007). У жовтні 2023 року розпочала музичний проєкт під псевдонімом VERA. Мала успіх у РФ, однак після 24 лютого 2022 року висловила чітку антивоєнну позицію і обірвала зв'язки з країною-окупантом.

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