Мати відомої співачки потрапила до в'язниці

Виявляється, Солоху з самого раннього дитинства ростила її бабуся.

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Співачка Солоха розповіла про непросте дитинство / Колаж Главред, скріншот

Українська співачка СолоХа (справжнє ім'я - Тереза Балашова) розповіла про своє непросте дитинство, а також про те, що її мама опинилася у в'язниці.

Про це вона розповіла в інтерв'ю телеведучому Славі Дьоміну. За словами артистки, її мама мала алкогольну залежність і будувала своє особисте життя, поки дівчинку виховувала бабуся.

СолоХа також ділиться, що коли артистці виповнилося 15 років, її маму посадили до в'язниці: "Вона сиділа у в'язниці. Щось вони вкрали. Або якийсь велосипед - на пляшку. Ось така дрібниця і людину, на 5 чи 6 років її закрили за це", - розповіла вона.

Співачка поділилася деякими важкими моментами зі свого дитинства. За її словами, рідний батько, з яким мати розлучилася, коли їй було 3 роки, платив крихітні аліменти. Вижити їй допомагала її бабуся.

На відео - інтерв'ю СолоХи:

Нагадаємо, 3 вересня СолоХа стала мамою вдруге. Довгоочікувана донька з'явилася на світ здоровою, мама теж почувалася чудово.

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