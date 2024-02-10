УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Мати відомої співачки потрапила до в'язниці

Олена Кюпелі
10 лютого 2024, 15:01
Виявляється, Солоху з самого раннього дитинства ростила її бабуся.
Співачка Солоха розповіла про непросте дитинство
Співачка Солоха розповіла про непросте дитинство / Колаж Главред, скріншот

Українська співачка СолоХа (справжнє ім'я - Тереза Балашова) розповіла про своє непросте дитинство, а також про те, що її мама опинилася у в'язниці.

Про це вона розповіла в інтерв'ю телеведучому Славі Дьоміну. За словами артистки, її мама мала алкогольну залежність і будувала своє особисте життя, поки дівчинку виховувала бабуся.

СолоХа також ділиться, що коли артистці виповнилося 15 років, її маму посадили до в'язниці: "Вона сиділа у в'язниці. Щось вони вкрали. Або якийсь велосипед - на пляшку. Ось така дрібниця і людину, на 5 чи 6 років її закрили за це", - розповіла вона.

Співачка поділилася деякими важкими моментами зі свого дитинства. За її словами, рідний батько, з яким мати розлучилася, коли їй було 3 роки, платив крихітні аліменти. Вижити їй допомагала її бабуся.

На відео - інтерв'ю СолоХи:

Нагадаємо, 3 вересня СолоХа стала мамою вдруге. Довгоочікувана донька з'явилася на світ здоровою, мама теж почувалася чудово.

Раніше також колишній чоловік блогерки Тренер - Волошин кілька місяців томустав відвідувати психіатра, який посадив чоловіка співачки на транквілізатори. В Олександра виявили підвищену тривожність.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Підірвали бункер управління РЛС: розвідка Британії про деталі удару по Бельбеку

Підірвали бункер управління РЛС: розвідка Британії про деталі удару по Бельбеку

15:04 Україна
Загострення боїв за Авдіївку: бригадний генерал розкрив цілі окупантів РФ

Загострення боїв за Авдіївку: бригадний генерал розкрив цілі окупантів РФ

14:12 Україна
Мати притискала дітей до грудей: подробиці загибелі сім'ї в Харкові через атаку РФ

Мати притискала дітей до грудей: подробиці загибелі сім'ї в Харкові через атаку РФ

13:57 Україна
Всі головні новини

Останні новини

15:58

Ресурсів – на два місяці: у Раді зробили тривожну заяву щодо допомоги США

15:10

Потрібно за 6 секунд знайти загублений предмет: оптична ілюзія для найкмітливіших

15:04

Підірвали бункер управління РЛС: розвідка Британії про деталі удару по Бельбеку

15:01

Мати відомої співачки потрапила до в'язниціВідео

14:33

Смакота неймовірна: рецепт швидкої закуски з 2 інгредієнтівВідео

Європа сприйняла інтерв'ю Путіна Карлсону як сигнал про напад - ЖирновЄвропа сприйняла інтерв'ю Путіна Карлсону як сигнал про напад - Жирнов
14:12

Загострення боїв за Авдіївку: бригадний генерал розкрив цілі окупантів РФ

13:57

Мати притискала дітей до грудей: подробиці загибелі сім'ї в Харкові через атаку РФФото

13:31

Кацуріна і Дантес повідомили про поповнення в сім'ї

13:21

Якщо Україна програє війну, біженцями стануть ще 10 млн осіб - ЗМІ

Реклама
13:08

"Ми почули останні крики": у Харкові від атаки РФ загинула літня пара з інвалідністю

13:05

"Вистачить до середини весни": з'явився тривожний прогноз щодо ситуації на фронтіВідео

12:43

"Я не хочу помирати не громадянином". Казахський доброволець ЗСУ Жасулан "Джаз" Дуйсембін дав ексклюзивне інтерв’ю Наталії Мосейчук

12:34

Німецькі генерали таємно відвідали Київ у день відставки Залужного - Bild

12:31

Кішки, які гуляють самі по собі: рецензія на фільм "Елла та чорний ягуар"

12:15

Окупанти розстріляли полонених українських військових біля Бахмута

11:45

Потужний удар ЗСУ на півдні: у росіян великі втрати, названо напрямки

11:34

"Авдіївка скоро може впасти": експерт сказав, хто винен у складній ситуації на фронті

11:32

Камілла прокоментувала діагноз короля Чарльза: нові подробиці

11:05

"Є ризик десятиліть конфронтації з РФ": Столтенберг заявив про серйозну загрозу для НАТО

11:04

Гороскоп на завтра 11 лютого: Терезам - подорож, Рибам - важливе рішення

Реклама
11:00

Росія у стані велосипеда: про вигадки Путіна в інтервʼю КарлсонуПогляд

10:15

Війна в Україні може "заморозитися": Мусієнко назвав основну небезпеку на 2024 рікВідео

10:14

Мама з дітьми намагалася врятуватися у ванній: у Харкові дрони РФ убили цілу сім'юФото

09:54

РФ запустила по Одещині три хвилі "Шахедів": є "прильоти", поранено чотирьох людей

09:40

Маячня Путіна перед недожурналістом КарлсономПогляд

09:22

НАТО хоче змінити курс і координувати надання зброї Україні, щоб переграти Трампа – ЗМІ

09:19

Засобів ППО Україні вистачить лише до наступного місяця - The New York Times

08:35

РФ вночі масовано вдарила по Україні "Шахедами": були атаковані 2 області

08:20

Лише люди з "орлиним зором" знайдуть тигра: складна загадка на уважність

08:00

Церковне свято 11 лютого: чому не можна економити на харчуванні тварин

07:56

Нічна атака дронів: РФ убила в Харкові 7 осіб, зокрема трьох дітейФотоВідео

07:50

Створити істерику на Заході: в ISW назвали головну мету інтерв'ю Путіна Карлсону

06:10

Путін має бути фізично і політично знищенийПогляд

05:30

Головоломка для тих, у кого чудовий зір: треба за 11 секунд знайти тістечко

04:35

Навіщо у квартирі розкладати корицю: секрет, про який знають одиниці

04:03

Ці звуки не можна ігнорувати: сантехнік назвав ознаки поломки унітазу

03:34

Жовті плями зникнуть вмить: як за лічені хвилини відчистити старий матрац

03:10

"Разом не бути": сумісність знаків зодіаку за китайським гороскопом

02:41

Гороскоп Таро на Китайський Новий рік 2024: Тельцям - свобода, Ракам - везіння, Козерогам - прибутокВідео

01:53

Удар по Харкову: у місті горять понад десяток житлових будинків

Реклама
01:35

"Дайте нам зжерти Україну": аналітик назвав головний меседж Путіна для Заходу

00:53

Як швидко охолодити чай: чоловік у ТікТок показав цікавий трюк

09 лютого, п'ятниця
23:59

Росія атакувала Україну "Шахедами": вибухи пролунали у Харкові та Одесі

23:21

"Сертифікат захисника" замінить ТЦК: у Раді пропонують новий підхід до мобілізації

23:14

Масова мобілізація в Росії: експерт попередив українців про загрози на фронтіВідео

23:06

Чому не можна казати "у даний момент": мовознавець пояснив серйозну помилкуВідео

22:33

Шольц відповів на скандальне інтерв'ю Путіна: канцлер дав обіцянку Україні

22:17

"Це Ваша нагорода": Залужний прокоментував присвоєння йому звання Героя України

22:02

Їдемо розлучатися: Джанабаєва поділилася рідкісним фото з Меладзе

21:55

"Потрібна зброя і люди": майор розповів, що зміниться після призначення Сирського

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти