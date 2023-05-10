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Після трагічного викидня: відома українська співачка вагітна

Анна Підгорна
10 травня 2023, 23:16 оновлено 10 травня, 23:17
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СолоХа довго не наважувалася показати світу свій животик, тому що в її пам'яті все ще свіжі спогади про втрату дитини.
СолоХа
СолоХа повідомила про вагітність / instagram.com/soloha_official

Українська співачка СолоХа (справжнє ім'я - Тереза Балашова) минулої весни пережила справжню трагедію для кожної матері - через стрес на тлі повномасштабної війни в Україні, вона втратила дитину на третьому місяці вагітності.

Відверто розповісти про своє горе Солоха змогла лише восени, так як переживала втрату дуже болісно. Останнім часом шанувальники також стали помічати, що завжди відверта співачка стала більш потайною.

І для такої таємності у Балашової була цілком вагома причина: в ексклюзивному інтерв'ю для ЖВЛ артистка розповіла, що знову вагітна, і показала вже помітно кругленький животик.

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"Я відчуваю себе жінкою на мільйон відсотків. Я щаслива попри все, що відбувається, тому що в мене особливий стан. Я вагітна вже п'ятий місяць, і я дуже довго це все приховувала, тому що я дуже боялася, і попередній досвід у мене був, на жаль, не дуже... добрий. Для мене самий великий подарунок - це здорова дитина, щоб пологи пройшли легко, щоб я виносила... Тому що перші три місяці були дуже складними, в мене був важкий токсикоз", - зізнається СолоХа.

Також співачка розповіла, що зіткнулася з дитячими ревнощами - її семирічна донька Аріанна спершу сприйняла майбутнього малюка, як загрозу, переживала, що тепер батьки будуть любити менше. Однак, запевняє Балашова, цю кризу їм вдалося подолати.

Дивіться перші кадри сяючої від щастя співачки СолоХи в довгоочікуваній для неї ролі:

Раніше британські таблоїди підтвердили розставання актриси Меган Фокс і репера Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) - красуня нібито з'їхала від нареченого, а він відривається, як холостяк.

Також стало відомо, що легендарна співачка Шер кинула бойфренда, музичного продюсера Олександра Едвардса, який молодший за неї на 40 років. Пара була разом з листопада 2022 року і навіть обговорювала заручини.

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